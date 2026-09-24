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Stiff Little Fingers - Inflammable Material (5021732820181) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Stiff Little Fingers - Inflammable Material (5021732820181) виниловая пластинка

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Stiff Little Fingers - Inflammable Material (5021732820181) виниловая пластинка - фото 1
Stiff Little Fingers - Inflammable Material (5021732820181) виниловая пластинка - фото 2
Stiff Little Fingers - Inflammable Material (5021732820181) виниловая пластинка - фото 3
Stiff Little Fingers - Inflammable Material (5021732820181) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
STIFF LITTLE FINGERS
Альбом (сингл)
INFLAMMABLE MATERIAL
Жанр
панк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stiff Little Fingers - Inflammable Material (5021732820181) виниловая пластинка - фото 1
  • Stiff Little Fingers - Inflammable Material (5021732820181) виниловая пластинка - фото 2
  • Stiff Little Fingers - Inflammable Material (5021732820181) виниловая пластинка - фото 3
  • Stiff Little Fingers - Inflammable Material (5021732820181) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721474
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Stiff Little Fingers - Inflammable Material (5021732820181) виниловая пластинка
5 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732820181]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
STIFF LITTLE FINGERS
Альбом (сингл)
INFLAMMABLE MATERIAL
Жанр
панк
Трек-лист
Suspect Device, State of Emergency, Here We Are Nowhere, Wasted Life, No More of That, Barbed Wire Love, White Noise, Breakout, Law and Order, Rough Trade, Johnny Was, Alternative Ulster, Closed Groove, Live Troon May 1979 You Can t Say Crap On the Radio, At the Edge, Johnny Was, Suspect Device, Nobody's Hero, No Change, No More of That, Gotta Gettaway, Rough Trade, Wait and See, Breakout, Straw Dogs, Wasted Life
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stiff Little Fingers - Inflammable Material (5021732820181) виниловая пластинка

Культовый дебютный альбом панк-группы Stiff Little Fingers «Inflammable Material» стал одним из важнейших альбомов своего времени. Выпущенный в 1979 году, в разгар конфликта в Северной Ирландии, отражал бурную жизнь Белфаста того времени и был встречен критиками с восторгом. Двойной LP содержит оригинальный альбом и неизданное выступление группы на фестивале Troon в мае 1979 года. Stiff Little Fingers — панк-группа с вокалистом Джейком Бёрнсом во главе, образовавшаяся в 1977 году в Белфасте, Северная Ирландия. Stiff Little Fingers некоторое время называли «ирландскими Clash»: за взрывной драйв, политизированность и симпатию к музыке регги.

Отзывы о товаре Stiff Little Fingers - Inflammable Material (5021732820181) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732820181]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
STIFF LITTLE FINGERS
Альбом (сингл)
INFLAMMABLE MATERIAL
Жанр
панк
Трек-лист
Suspect Device, State of Emergency, Here We Are Nowhere, Wasted Life, No More of That, Barbed Wire Love, White Noise, Breakout, Law and Order, Rough Trade, Johnny Was, Alternative Ulster, Closed Groove, Live Troon May 1979 You Can t Say Crap On the Radio, At the Edge, Johnny Was, Suspect Device, Nobody's Hero, No Change, No More of That, Gotta Gettaway, Rough Trade, Wait and See, Breakout, Straw Dogs, Wasted Life
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
Культовый дебютный альбом панк-группы Stiff Little Fingers «Inflammable Material» стал одним из важнейших альбомов своего времени. Выпущенный в 1979 году, в разгар конфликта в Северной Ирландии, отражал бурную жизнь Белфаста того времени и был встречен критиками с восторгом. Двойной LP содержит оригинальный альбом и неизданное выступление группы на фестивале Troon в мае 1979 года. Stiff Little Fingers — панк-группа с вокалистом Джейком Бёрнсом во главе, образовавшаяся в 1977 году в Белфасте, Северная Ирландия. Stiff Little Fingers некоторое время называли «ирландскими Clash»: за взрывной драйв, политизированность и симпатию к музыке регги.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Stiff Little Fingers - Inflammable Material (5021732820181) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5360 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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