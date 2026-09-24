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Faces - Early Steps (0081227809652) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Faces - Early Steps (0081227809652) виниловая пластинка

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Faces - Early Steps (0081227809652) виниловая пластинка - фото 1
Faces - Early Steps (0081227809652) виниловая пластинка - фото 2
Faces - Early Steps (0081227809652) виниловая пластинка - фото 3
Faces - Early Steps (0081227809652) виниловая пластинка - фото 4
Faces - Early Steps (0081227809652) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Faces
Альбом (сингл)
Early Steps
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Faces - Early Steps (0081227809652) виниловая пластинка - фото 1
  • Faces - Early Steps (0081227809652) виниловая пластинка - фото 2
  • Faces - Early Steps (0081227809652) виниловая пластинка - фото 3
  • Faces - Early Steps (0081227809652) виниловая пластинка - фото 4
  • Faces - Early Steps (0081227809652) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721454
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Faces - Early Steps (0081227809652) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0081227809652]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Faces
Альбом (сингл)
Early Steps
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Shake, Shudder, Shiver (Take 1 Rough Mix), Devotion (Take 1 Rough Mix), Train (Take 4 Rough Mix), Flying (Take 1 Rough Mix), I Feel So Good (Rehearsal), Evil (Rehearsal), Shake, Shudder, Shiver (Rehearsal), Pineapple And The Monkey (Rehearsal)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Faces - Early Steps (0081227809652) виниловая пластинка

Перенеситесь в Лондон 1960-х вместе с Родом Стюартом, Ронни Вудом, Кенни Джонсом, Ронни Лейном и Иэном МакЛаганом, чтобы стать свидетелями первой и ранее не публиковавшейся сессии звукозаписи группы Faces в студии Olympic Studios в Барнсе. Репетиции и первые записи Faces, запечатлённые во всей красе на кассетах группы. Услышьте Faces до того, как они сделали первый шаг!. Лимитированное издание на виниле. Faces — британская рок-группа, образованная в Лондоне в 1969 году. Её основали участники Small Faces после ухода вокалиста и гитариста Стива Марриотта. К оставшимся участникам Small Faces: Иэну МакЛагану (клавишные), Ронни Лэйну (бас-гитара, вокал) и Кенни Джонсу (ударные и перкуссия) присоединились гитарист Ронни Вуд и вокалист Род Стюарт, оба из Jeff Beck Group, и новый состав был переименован в Faces.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Faces - Early Steps (0081227809652) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0081227809652]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Faces
Альбом (сингл)
Early Steps
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Shake, Shudder, Shiver (Take 1 Rough Mix), Devotion (Take 1 Rough Mix), Train (Take 4 Rough Mix), Flying (Take 1 Rough Mix), I Feel So Good (Rehearsal), Evil (Rehearsal), Shake, Shudder, Shiver (Rehearsal), Pineapple And The Monkey (Rehearsal)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Перенеситесь в Лондон 1960-х вместе с Родом Стюартом, Ронни Вудом, Кенни Джонсом, Ронни Лейном и Иэном МакЛаганом, чтобы стать свидетелями первой и ранее не публиковавшейся сессии звукозаписи группы Faces в студии Olympic Studios в Барнсе. Репетиции и первые записи Faces, запечатлённые во всей красе на кассетах группы. Услышьте Faces до того, как они сделали первый шаг!. Лимитированное издание на виниле. Faces — британская рок-группа, образованная в Лондоне в 1969 году. Её основали участники Small Faces после ухода вокалиста и гитариста Стива Марриотта. К оставшимся участникам Small Faces: Иэну МакЛагану (клавишные), Ронни Лэйну (бас-гитара, вокал) и Кенни Джонсу (ударные и перкуссия) присоединились гитарист Ронни Вуд и вокалист Род Стюарт, оба из Jeff Beck Group, и новый состав был переименован в Faces.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Faces - Early Steps (0081227809652) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4660 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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