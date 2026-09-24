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Clannad - Macalla (Coloured) (4099964169430) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Clannad - Macalla (Coloured) (4099964169430) виниловая пластинка

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Clannad - Macalla (Coloured) (4099964169430) виниловая пластинка - фото 1
Clannad - Macalla (Coloured) (4099964169430) виниловая пластинка - фото 2
Clannad - Macalla (Coloured) (4099964169430) виниловая пластинка - фото 3
Clannad - Macalla (Coloured) (4099964169430) виниловая пластинка - фото 4
Clannad - Macalla (Coloured) (4099964169430) виниловая пластинка - фото 5
Clannad - Macalla (Coloured) (4099964169430) виниловая пластинка - фото 6
Clannad - Macalla (Coloured) (4099964169430) виниловая пластинка - фото 7
Clannad - Macalla (Coloured) (4099964169430) виниловая пластинка - фото 8
Clannad - Macalla (Coloured) (4099964169430) виниловая пластинка - фото 9
Clannad - Macalla (Coloured) (4099964169430) виниловая пластинка - фото 10
Clannad - Macalla (Coloured) (4099964169430) виниловая пластинка - фото 11
Clannad - Macalla (Coloured) (4099964169430) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Clannad
Альбом (сингл)
Macalla
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Clannad - Macalla (Coloured) (4099964169430) виниловая пластинка - фото 1
  • Clannad - Macalla (Coloured) (4099964169430) виниловая пластинка - фото 2
  • Clannad - Macalla (Coloured) (4099964169430) виниловая пластинка - фото 3
  • Clannad - Macalla (Coloured) (4099964169430) виниловая пластинка - фото 4
  • Clannad - Macalla (Coloured) (4099964169430) виниловая пластинка - фото 5
  • Clannad - Macalla (Coloured) (4099964169430) виниловая пластинка - фото 6
  • Clannad - Macalla (Coloured) (4099964169430) виниловая пластинка - фото 7
  • Clannad - Macalla (Coloured) (4099964169430) виниловая пластинка - фото 8
  • Clannad - Macalla (Coloured) (4099964169430) виниловая пластинка - фото 9
  • Clannad - Macalla (Coloured) (4099964169430) виниловая пластинка - фото 10
  • Clannad - Macalla (Coloured) (4099964169430) виниловая пластинка - фото 11
  • Clannad - Macalla (Coloured) (4099964169430) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721419
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Загружаем...
Добавить в корзину
Clannad - Macalla (Coloured) (4099964169430) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964169430]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Clannad
Альбом (сингл)
Macalla
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Caislean ?ir, The Wild Cry, Closer To Your Heart, In A Lifetime (feat. Bono), Almost Seems (Too Late To Turn), Indoor, Buachaill On Eirne, Blackstairs, Journey's End, Northern Skyline, Caislean ?ir (Planet Heaven Mix)
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Clannad - Macalla (Coloured) (4099964169430) виниловая пластинка

По случаю 40-летия, будет выпущено ремастированное Филом Кинрейдом в Air Studios переиздание девятого студийного альбома Clannad 1985 года "Macalla" (в переводе с ирландского - "эхо"). Мраморный винил. Альбом стал их первым международным успехом и ознаменовал значительную веху в карьере группы. Он представлял собой смесь традиционного ирландского фолка и более мейнстримового поп-звучания. Опираясь на предыдущие успехи, такие как "Theme from Harry's Game" (1982), который привлек внимание всего мира и даже использовался U2 в качестве музыки к концертам, и отмеченный наградами саундтрек к телесериалу "Робин из Шервуда" (выпущенный в 1984 году как альбом "Legend"), Clannad были на пороге прорыва на таких рынках, как Америка. Macalla добился этого прорыва в первую очередь благодаря легендарному дуэту "In a Lifetime" с Боно из U2. Боно, уже будучи поклонником Clannad, работал с вокалисткой Мойей Бреннан над этой впечатляющей песней, которая стала большим хитом. Сотрудничество было вызвано взаимным восхищением и общим ирландским наследием. Песня "In a Lifetime" имела успех в чартах, достигнув 5 места в Ирландии и 20 места в Великобритании. Сам альбом "Macalla" также оказался на высоте, попав в чарты Великобритании и других стран. Хотя некоторые давние поклонники их чисто традиционного фолк-звучания восприняли более попсовое и электронное звучание альбома как отступление, "Macalla" в целом считается одним из самых сильных и влиятельных альбомов Clannad. Он успешно объединил их фолк-корни с более современным, атмосферным и влияющим на нью-эйдж звучанием, обратившись к более широкой международной аудитории. В альбом вошли песни на английском и ирландском языках, а также "Caisle?n ?ir" и "Buachaill ?n ?irne", исполненные на родном гэльском языке.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Clannad - Macalla (Coloured) (4099964169430) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964169430]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Clannad
Альбом (сингл)
Macalla
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Caislean ?ir, The Wild Cry, Closer To Your Heart, In A Lifetime (feat. Bono), Almost Seems (Too Late To Turn), Indoor, Buachaill On Eirne, Blackstairs, Journey's End, Northern Skyline, Caislean ?ir (Planet Heaven Mix)
Версия издания
цветной винил
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
По случаю 40-летия, будет выпущено ремастированное Филом Кинрейдом в Air Studios переиздание девятого студийного альбома Clannad 1985 года "Macalla" (в переводе с ирландского - "эхо"). Мраморный винил. Альбом стал их первым международным успехом и ознаменовал значительную веху в карьере группы. Он представлял собой смесь традиционного ирландского фолка и более мейнстримового поп-звучания. Опираясь на предыдущие успехи, такие как "Theme from Harry's Game" (1982), который привлек внимание всего мира и даже использовался U2 в качестве музыки к концертам, и отмеченный наградами саундтрек к телесериалу "Робин из Шервуда" (выпущенный в 1984 году как альбом "Legend"), Clannad были на пороге прорыва на таких рынках, как Америка. Macalla добился этого прорыва в первую очередь благодаря легендарному дуэту "In a Lifetime" с Боно из U2. Боно, уже будучи поклонником Clannad, работал с вокалисткой Мойей Бреннан над этой впечатляющей песней, которая стала большим хитом. Сотрудничество было вызвано взаимным восхищением и общим ирландским наследием. Песня "In a Lifetime" имела успех в чартах, достигнув 5 места в Ирландии и 20 места в Великобритании. Сам альбом "Macalla" также оказался на высоте, попав в чарты Великобритании и других стран. Хотя некоторые давние поклонники их чисто традиционного фолк-звучания восприняли более попсовое и электронное звучание альбома как отступление, "Macalla" в целом считается одним из самых сильных и влиятельных альбомов Clannad. Он успешно объединил их фолк-корни с более современным, атмосферным и влияющим на нью-эйдж звучанием, обратившись к более широкой международной аудитории. В альбом вошли песни на английском и ирландском языках, а также "Caisle?n ?ir" и "Buachaill ?n ?irne", исполненные на родном гэльском языке.


Теги товара: Цветной винил
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Clannad - Macalla (Coloured) (4099964169430) виниловая пластинка - стоимость товара 4660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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