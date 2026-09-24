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Funkadelic - Uncle Jam Wants You (5060767443125) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Funkadelic - Uncle Jam Wants You (5060767443125) виниловая пластинка

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Funkadelic - Uncle Jam Wants You (5060767443125) виниловая пластинка - фото 1
Funkadelic - Uncle Jam Wants You (5060767443125) виниловая пластинка - фото 2
Funkadelic - Uncle Jam Wants You (5060767443125) виниловая пластинка - фото 3
Funkadelic - Uncle Jam Wants You (5060767443125) виниловая пластинка - фото 4
Funkadelic - Uncle Jam Wants You (5060767443125) виниловая пластинка - фото 5
Funkadelic - Uncle Jam Wants You (5060767443125) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Funkadelic
Альбом (сингл)
Uncle Jam Wants You
Жанр
Funk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Funkadelic - Uncle Jam Wants You (5060767443125) виниловая пластинка - фото 1
  • Funkadelic - Uncle Jam Wants You (5060767443125) виниловая пластинка - фото 2
  • Funkadelic - Uncle Jam Wants You (5060767443125) виниловая пластинка - фото 3
  • Funkadelic - Uncle Jam Wants You (5060767443125) виниловая пластинка - фото 4
  • Funkadelic - Uncle Jam Wants You (5060767443125) виниловая пластинка - фото 5
  • Funkadelic - Uncle Jam Wants You (5060767443125) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721400
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Funkadelic - Uncle Jam Wants You (5060767443125) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Charly
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Charly
Barcode
[5060767443125]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Funkadelic
Альбом (сингл)
Uncle Jam Wants You
Жанр
Funk
Трек-лист
Freak of the Week, (Not Just) Knee Deep, Uncle Jam, Field Maneuvers, Holly Wants to Go to California, Foot Soldiers (Star-spangled Funky)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Funkadelic - Uncle Jam Wants You (5060767443125) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Freak of the Week, (Not Just) Knee Deep, Uncle Jam, Field Maneuvers, Holly Wants to Go to California, Foot Soldiers (Star-spangled Funky)

Отзывы о товаре Funkadelic - Uncle Jam Wants You (5060767443125) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Charly
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Charly
Barcode
[5060767443125]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Funkadelic
Альбом (сингл)
Uncle Jam Wants You
Жанр
Funk
Трек-лист
Freak of the Week, (Not Just) Knee Deep, Uncle Jam, Field Maneuvers, Holly Wants to Go to California, Foot Soldiers (Star-spangled Funky)
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Freak of the Week, (Not Just) Knee Deep, Uncle Jam, Field Maneuvers, Holly Wants to Go to California, Foot Soldiers (Star-spangled Funky)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Funkadelic - Uncle Jam Wants You (5060767443125) виниловая пластинка - стоимость товара 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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