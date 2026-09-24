Catalyst - Perception (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072669277) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Catalyst - Perception (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072669277) виниловая пластинка
Perception — второй альбом 1973 года группы Catalyst, филадельфийского джаз-фанк-квартета, чьё сочетание соул-джаза, фьюжн и авангарда сделало их культовым явлением, предвосхищающим более поздние течения джаз-фьюжн. Ремастированное издание на виниле. Выйдя из богатого музыкального ландшафта Филадельфии начала 1970-х, Catalyst выпустили альбом Perception в эпоху стремительных и беспокойных изменений джаза. Группа, состоящая из Зури Тайрона Брауна на басу, Шермана Фергюсона на ударных, Одеана Поупа на тенор-саксофоне и флейте, а также Эдди Грина на электропианино, создала альбом, излучающий изобретательность, сочетающий в себе влияния пост-бопа, соул-джаза и исследовательский фьюжн, не теряя при этом своего ритмического центра. Группа смело сочетает глубокий грув, поисковую импровизацию и неожиданные гармонические взаимодействия. Сочетание слаженной ансамблевой работы и смелых сольных партий ставит их в один ряд с такими современниками, как Weather Report и Return to Forever, однако звучание остается неизменно их собственным — энергичное сочетание традиций и нового, неизведанного.
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