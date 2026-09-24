Top.Mail.Ru
Clark - Playground In A Lake (0028948398744) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Clark - Playground In A Lake (0028948398744) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Clark - Playground In A Lake (0028948398744) виниловая пластинка - фото 1
Clark - Playground In A Lake (0028948398744) виниловая пластинка - фото 2
Clark - Playground In A Lake (0028948398744) виниловая пластинка - фото 3
Clark - Playground In A Lake (0028948398744) виниловая пластинка - фото 4
Clark - Playground In A Lake (0028948398744) виниловая пластинка - фото 5
Clark - Playground In A Lake (0028948398744) виниловая пластинка - фото 6
Clark - Playground In A Lake (0028948398744) виниловая пластинка - фото 7
Clark - Playground In A Lake (0028948398744) виниловая пластинка - фото 8
Clark - Playground In A Lake (0028948398744) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Clark
Альбом (сингл)
Playground In A Lake
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Clark - Playground In A Lake (0028948398744) виниловая пластинка - фото 1
  • Clark - Playground In A Lake (0028948398744) виниловая пластинка - фото 2
  • Clark - Playground In A Lake (0028948398744) виниловая пластинка - фото 3
  • Clark - Playground In A Lake (0028948398744) виниловая пластинка - фото 4
  • Clark - Playground In A Lake (0028948398744) виниловая пластинка - фото 5
  • Clark - Playground In A Lake (0028948398744) виниловая пластинка - фото 6
  • Clark - Playground In A Lake (0028948398744) виниловая пластинка - фото 7
  • Clark - Playground In A Lake (0028948398744) виниловая пластинка - фото 8
  • Clark - Playground In A Lake (0028948398744) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721380
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Clark - Playground In A Lake (0028948398744) виниловая пластинка
5 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948398744]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Clark
Альбом (сингл)
Playground In A Lake
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Lovelock, Lambent Rag, Citrus, Forever Chemicals, More Islands, Small, Disguised Foundation, Suspension Reservoir, Entropy Polychord, Aura Nera, Already Ghosts, Earth Systems, Emissary, Comfort and Fear, Shut You Down, Life Outro
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Clark - Playground In A Lake (0028948398744) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lovelock, Lambent Rag, Citrus, Forever Chemicals, More Islands, Small, Disguised Foundation, Suspension Reservoir, Entropy Polychord, Aura Nera, Already Ghosts, Earth Systems, Emissary, Comfort and Fear, Shut You Down, Life Outro

Отзывы о товаре Clark - Playground In A Lake (0028948398744) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948398744]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Clark
Альбом (сингл)
Playground In A Lake
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Lovelock, Lambent Rag, Citrus, Forever Chemicals, More Islands, Small, Disguised Foundation, Suspension Reservoir, Entropy Polychord, Aura Nera, Already Ghosts, Earth Systems, Emissary, Comfort and Fear, Shut You Down, Life Outro
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lovelock, Lambent Rag, Citrus, Forever Chemicals, More Islands, Small, Disguised Foundation, Suspension Reservoir, Entropy Polychord, Aura Nera, Already Ghosts, Earth Systems, Emissary, Comfort and Fear, Shut You Down, Life Outro
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Clark - Playground In A Lake (0028948398744) виниловая пластинка - стоимость товара 5590 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...