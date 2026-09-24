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Saga - Sagacity (4029759094586) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Saga - Sagacity (4029759094586) виниловая пластинка

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Saga - Sagacity (4029759094586) виниловая пластинка - фото 1
Saga - Sagacity (4029759094586) виниловая пластинка - фото 2
Saga - Sagacity (4029759094586) виниловая пластинка - фото 3
Saga - Sagacity (4029759094586) виниловая пластинка - фото 4
Saga - Sagacity (4029759094586) виниловая пластинка - фото 5
Saga - Sagacity (4029759094586) виниловая пластинка - фото 6
Saga - Sagacity (4029759094586) виниловая пластинка - фото 7
Saga - Sagacity (4029759094586) виниловая пластинка - фото 8
Saga - Sagacity (4029759094586) виниловая пластинка - фото 9
Saga - Sagacity (4029759094586) виниловая пластинка - фото 10
Saga - Sagacity (4029759094586) виниловая пластинка - фото 11
Saga - Sagacity (4029759094586) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Saga
Альбом (сингл)
Sagacity
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Saga - Sagacity (4029759094586) виниловая пластинка - фото 1
  • Saga - Sagacity (4029759094586) виниловая пластинка - фото 2
  • Saga - Sagacity (4029759094586) виниловая пластинка - фото 3
  • Saga - Sagacity (4029759094586) виниловая пластинка - фото 4
  • Saga - Sagacity (4029759094586) виниловая пластинка - фото 5
  • Saga - Sagacity (4029759094586) виниловая пластинка - фото 6
  • Saga - Sagacity (4029759094586) виниловая пластинка - фото 7
  • Saga - Sagacity (4029759094586) виниловая пластинка - фото 8
  • Saga - Sagacity (4029759094586) виниловая пластинка - фото 9
  • Saga - Sagacity (4029759094586) виниловая пластинка - фото 10
  • Saga - Sagacity (4029759094586) виниловая пластинка - фото 11
  • Saga - Sagacity (4029759094586) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721372
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Saga - Sagacity (4029759094586) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759094586]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Saga
Альбом (сингл)
Sagacity
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Let It Slide, Vital Signs, It Doesn't Matter (Who You Are), Go With The Flow, Press 9, Wake Up, Don't Forget To Breathe, The Further You Go, On My Way, No Two Sides, Luck, I'll Be
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Saga - Sagacity (4029759094586) виниловая пластинка

Студийный альбом канадских старожилов и заслуженных героев арт/прогрессива-рока, первооткрывателей стиля Neo Progressive.

Отзывы о товаре Saga - Sagacity (4029759094586) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759094586]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Saga
Альбом (сингл)
Sagacity
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Let It Slide, Vital Signs, It Doesn't Matter (Who You Are), Go With The Flow, Press 9, Wake Up, Don't Forget To Breathe, The Further You Go, On My Way, No Two Sides, Luck, I'll Be
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Студийный альбом канадских старожилов и заслуженных героев арт/прогрессива-рока, первооткрывателей стиля Neo Progressive.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Saga - Sagacity (4029759094586) виниловая пластинка – стоимость товара 3620 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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