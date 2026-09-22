Телевизор BQ 24F34B Black
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Характеристики
Описание товара Телевизор BQ 24F34B Black
??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. ? Телевизор BQ 24F34B — это идеальный выбор для тех, кто ищет компактное и функциональное устройство для просмотра любимых программ. С диагональю экрана 24 дюйма он отлично впишется в любое пространство, будь то кухня или дача. ? Благодаря технологии прямой подсветки (Direct LED) и разрешению 1366x768 (HD), вы сможете наслаждаться яркими и четкими изображениями. Частота матрицы 60 Гц обеспечивает плавность картинки, что особенно важно при просмотре динамичных сцен. ? Телевизор оснащен двумя HDMI и USB-портами, что позволяет подключать различные устройства, такие как игровые консоли или флешки. Также предусмотрен композитный вход и аналоговый ТВ-тюнер, что делает его универсальным решением для эфирного телевидения. ? Удобная подставка по краям и возможность крепления VESA 100x100 позволяют легко установить телевизор в любом месте. Безрамочный дизайн добавляет современности и стиля, а компактные размеры делают его идеальным для ограниченного пространства. ?? Обратите внимание, что данный телевизор не поддерживает Smart TV, поэтому он больше подходит для тех, кто предпочитает традиционное телевидение. ? С мощностью звуковой системы 6 Вт вы получите достойное качество звука, а выход на наушники позволит наслаждаться просмотром без лишнего шума.
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