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Fourplay - Heartfelt (Gold) (8719262036062) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Fourplay - Heartfelt (Gold) (8719262036062) виниловая пластинка

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Fourplay - Heartfelt (Gold) (8719262036062) виниловая пластинка - фото 1
Fourplay - Heartfelt (Gold) (8719262036062) виниловая пластинка - фото 2
Fourplay - Heartfelt (Gold) (8719262036062) виниловая пластинка - фото 3
Fourplay - Heartfelt (Gold) (8719262036062) виниловая пластинка - фото 4
Fourplay - Heartfelt (Gold) (8719262036062) виниловая пластинка - фото 5
Fourplay - Heartfelt (Gold) (8719262036062) виниловая пластинка - фото 6
Fourplay - Heartfelt (Gold) (8719262036062) виниловая пластинка - фото 7
Fourplay - Heartfelt (Gold) (8719262036062) виниловая пластинка - фото 8
Fourplay - Heartfelt (Gold) (8719262036062) виниловая пластинка - фото 9
Fourplay - Heartfelt (Gold) (8719262036062) виниловая пластинка - фото 10
Fourplay - Heartfelt (Gold) (8719262036062) виниловая пластинка - фото 11
Fourplay - Heartfelt (Gold) (8719262036062) виниловая пластинка - фото 12
Fourplay - Heartfelt (Gold) (8719262036062) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Fourplay
Альбом (сингл)
Heartfelt
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fourplay - Heartfelt (Gold) (8719262036062) виниловая пластинка - фото 1
  • Fourplay - Heartfelt (Gold) (8719262036062) виниловая пластинка - фото 2
  • Fourplay - Heartfelt (Gold) (8719262036062) виниловая пластинка - фото 3
  • Fourplay - Heartfelt (Gold) (8719262036062) виниловая пластинка - фото 4
  • Fourplay - Heartfelt (Gold) (8719262036062) виниловая пластинка - фото 5
  • Fourplay - Heartfelt (Gold) (8719262036062) виниловая пластинка - фото 6
  • Fourplay - Heartfelt (Gold) (8719262036062) виниловая пластинка - фото 7
  • Fourplay - Heartfelt (Gold) (8719262036062) виниловая пластинка - фото 8
  • Fourplay - Heartfelt (Gold) (8719262036062) виниловая пластинка - фото 9
  • Fourplay - Heartfelt (Gold) (8719262036062) виниловая пластинка - фото 10
  • Fourplay - Heartfelt (Gold) (8719262036062) виниловая пластинка - фото 11
  • Fourplay - Heartfelt (Gold) (8719262036062) виниловая пластинка - фото 12
  • Fourplay - Heartfelt (Gold) (8719262036062) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720477
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Fourplay - Heartfelt (Gold) (8719262036062) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262036062]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Fourplay
Альбом (сингл)
Heartfelt
Жанр
Jazz
Трек-лист
Galaxia, That's The Time, Break It Out, Rollin', Let's Make Love, Heartfelt, Tally Ho!, Caf? L'Amour, Ju-Ju, Goin' Back Home, Karma, Making Up
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fourplay - Heartfelt (Gold) (8719262036062) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Galaxia, That's The Time, Break It Out, Rollin', Let's Make Love, Heartfelt, Tally Ho!, Caf? L'Amour, Ju-Ju, Goin' Back Home, Karma, Making Up

Отзывы о товаре Fourplay - Heartfelt (Gold) (8719262036062) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262036062]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Fourplay
Альбом (сингл)
Heartfelt
Жанр
Jazz
Трек-лист
Galaxia, That's The Time, Break It Out, Rollin', Let's Make Love, Heartfelt, Tally Ho!, Caf? L'Amour, Ju-Ju, Goin' Back Home, Karma, Making Up
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Galaxia, That's The Time, Break It Out, Rollin', Let's Make Love, Heartfelt, Tally Ho!, Caf? L'Amour, Ju-Ju, Goin' Back Home, Karma, Making Up
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Fourplay - Heartfelt (Gold) (8719262036062) виниловая пластинка - стоимость товара 4780 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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