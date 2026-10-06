Dj Krush - Zen (8713748980801) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Dj Krush
Альбом (сингл)
Zen
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб.
В наличии
Код товара: 720475
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4 200 руб.
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8713748980801]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Dj Krush
Альбом (сингл)
Zen
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Song 1, Zen Approach (Feat Black Thought), Danger Of Love (Feat Zap Mama), Sonic Traveler (Feat Tunde Ayanyemi), Duck Chase (Feat Phonosycographdisk), Vision Of Art (Feat Company Flow), Days End (Feat Kazufumi Kodama), With Grace (Feat Boss The Mc), Endless Railway (Feat Ahmir Uestlove Thompson), Whutz Da Solution (Feat Kukoo Da Baga Bonez), (Paradise Bird Theory) (Feat Sunja Lee)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Dj Krush - Zen (8713748980801) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Song 1, Zen Approach (Feat Black Thought), Danger Of Love (Feat Zap Mama), Sonic Traveler (Feat Tunde Ayanyemi), Duck Chase (Feat Phonosycographdisk), Vision Of Art (Feat Company Flow), Days End (Feat Kazufumi Kodama), With Grace (Feat Boss The Mc), Endless Railway (Feat Ahmir Uestlove Thompson), Whutz Da Solution (Feat Kukoo Da Baga Bonez), (Paradise Bird Theory) (Feat Sunja Lee)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8713748980801]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Dj Krush
Альбом (сингл)
Zen
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Song 1, Zen Approach (Feat Black Thought), Danger Of Love (Feat Zap Mama), Sonic Traveler (Feat Tunde Ayanyemi), Duck Chase (Feat Phonosycographdisk), Vision Of Art (Feat Company Flow), Days End (Feat Kazufumi Kodama), With Grace (Feat Boss The Mc), Endless Railway (Feat Ahmir Uestlove Thompson), Whutz Da Solution (Feat Kukoo Da Baga Bonez), (Paradise Bird Theory) (Feat Sunja Lee)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Song 1, Zen Approach (Feat Black Thought), Danger Of Love (Feat Zap Mama), Sonic Traveler (Feat Tunde Ayanyemi), Duck Chase (Feat Phonosycographdisk), Vision Of Art (Feat Company Flow), Days End (Feat Kazufumi Kodama), With Grace (Feat Boss The Mc), Endless Railway (Feat Ahmir Uestlove Thompson), Whutz Da Solution (Feat Kukoo Da Baga Bonez), (Paradise Bird Theory) (Feat Sunja Lee)
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Купить Dj Krush - Zen (8713748980801) виниловая пластинка - по цене 4200 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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