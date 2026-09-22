Ufo - Phenomenon (Sky Blue) (0840401718728) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
UFO
Альбом (сингл)
Phenomenon
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720442
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Характеристики
Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chrysalis
Barcode
[0840401718728]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
UFO
Альбом (сингл)
Phenomenon
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Too Young to Know, Crystal Light, Doctor Doctor, Space Child, Rock Bottom, Oh My, Time On My Hands, Built for Comfort, Lipstick Traces, Queen of the Deep
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ufo - Phenomenon (Sky Blue) (0840401718728) виниловая пластинка
Альбом «Phenomenon», первоначально выпущенный в 1974 году, стал поворотным моментом для группы UFO, поскольку в нем принял участие виртуоз Михаэль Шенкер, игравший на гитаре, а также в него вошли классические композиции «Doctor Doctor» и «Rock Bottom», которые стали неотъемлемой частью истории хард-рока. «Phenomenon» впервые с 1983 года выходит на отдельном LP, предлагая новый взгляд на альбом в его первоначальном виде. Издание, выпущенное ограниченным тиражом на небесно-голубом виниле, даёт коллекционерам возможность приобрести этот знаковый рок-релиз в его лучшем на сегодняшний день исполнении.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chrysalis
Barcode
[0840401718728]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
UFO
Альбом (сингл)
Phenomenon
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Too Young to Know, Crystal Light, Doctor Doctor, Space Child, Rock Bottom, Oh My, Time On My Hands, Built for Comfort, Lipstick Traces, Queen of the Deep
Версия издания
цветной винил, лимитированное
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Альбом «Phenomenon», первоначально выпущенный в 1974 году, стал поворотным моментом для группы UFO, поскольку в нем принял участие виртуоз Михаэль Шенкер, игравший на гитаре, а также в него вошли классические композиции «Doctor Doctor» и «Rock Bottom», которые стали неотъемлемой частью истории хард-рока. «Phenomenon» впервые с 1983 года выходит на отдельном LP, предлагая новый взгляд на альбом в его первоначальном виде. Издание, выпущенное ограниченным тиражом на небесно-голубом виниле, даёт коллекционерам возможность приобрести этот знаковый рок-релиз в его лучшем на сегодняшний день исполнении.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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