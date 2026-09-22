Чайник электрический Vitek VT-1181
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Vitek VT-1181
Электрочайник Vitek VT-1181 отличается стильным дизайном и прозрачным резервуаром. Основные элементы корпуса изготовлены из прочного пластика черного цвета, простого в уходе и не выделяющего неприятного запаха при нагревании. Предусматривается устойчивая подставка, эргономичная ручка и плотно закрывающаяся крышка. Мощность Vitek VT-1181 достигает до 2200 Вт, что гарантирует быстрое кипячение 1,7 л воды. Резервуар изготовлен из термостойкого стекла и оснащен удобной разметкой для определения уровня воды. В качестве нагревательного элемента используется спираль закрытого типа с керамическим покрытием. Такая конструкция значительно упрощает уход за чайником. Носик оснащен съемным синтетическим фильтром и имеет небольшой наклон. Подставка способствует вращению чайника на 360 градусов. Гарантией безопасности и комфортной эксплуатации является надежная блокировка крышки. Имеется удобная индикация включения устройства.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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