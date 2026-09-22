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The Stooges - Raw Power (coloured) (0198029719512) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Stooges - Raw Power (coloured) (0198029719512) виниловая пластинка

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The Stooges - Raw Power (coloured) (0198029719512) виниловая пластинка - фото 1
The Stooges - Raw Power (coloured) (0198029719512) виниловая пластинка - фото 2
The Stooges - Raw Power (coloured) (0198029719512) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The Stooges
Альбом (сингл)
RAW POWER
Жанр
Post Punk
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Stooges - Raw Power (coloured) (0198029719512) виниловая пластинка - фото 1
  • The Stooges - Raw Power (coloured) (0198029719512) виниловая пластинка - фото 2
  • The Stooges - Raw Power (coloured) (0198029719512) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719859
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029719512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The Stooges
Альбом (сингл)
RAW POWER
Жанр
Post Punk
Трек-лист
Search and Destroy, Gimme Danger, Your Pretty Face Is Going to Hell, Penetration, Raw Power, I Need Somebody, Shake Appeal, Death Trip
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х5
Вес, г.
300

Описание товара The Stooges - Raw Power (coloured) (0198029719512) виниловая пластинка

Классический альбом возвращается в виде одностороннего LP-издания на виниле цвета Electric Orange с оригинальным 1973 года миксом альбома от Дэвида Боуи. Являясь предшественником панк-рока, как его назвал Consequence Of Sound, его называют "весьма важнейшей панк-пластинкой всех времен", оказавшей влияние на Sex Pistols, The Smiths, Sonic Youth и многих других. В него включены треки «Gimme Danger» и «Search and Destroy».

Отзывы о товаре The Stooges - Raw Power (coloured) (0198029719512) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029719512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The Stooges
Альбом (сингл)
RAW POWER
Жанр
Post Punk
Трек-лист
Search and Destroy, Gimme Danger, Your Pretty Face Is Going to Hell, Penetration, Raw Power, I Need Somebody, Shake Appeal, Death Trip
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Классический альбом возвращается в виде одностороннего LP-издания на виниле цвета Electric Orange с оригинальным 1973 года миксом альбома от Дэвида Боуи. Являясь предшественником панк-рока, как его назвал Consequence Of Sound, его называют "весьма важнейшей панк-пластинкой всех времен", оказавшей влияние на Sex Pistols, The Smiths, Sonic Youth и многих других. В него включены треки «Gimme Danger» и «Search and Destroy».
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