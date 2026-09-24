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Freddie Redd - Shades Of Redd (0602468070115) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Freddie Redd - Shades Of Redd (0602468070115) виниловая пластинка

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Freddie Redd - Shades Of Redd (0602468070115) виниловая пластинка - фото 1
Freddie Redd - Shades Of Redd (0602468070115) виниловая пластинка - фото 2
Freddie Redd - Shades Of Redd (0602468070115) виниловая пластинка - фото 3
Freddie Redd - Shades Of Redd (0602468070115) виниловая пластинка - фото 4
Freddie Redd - Shades Of Redd (0602468070115) виниловая пластинка - фото 5
Freddie Redd - Shades Of Redd (0602468070115) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Freddie Redd
Альбом (сингл)
Shades Of Redd
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Freddie Redd - Shades Of Redd (0602468070115) виниловая пластинка - фото 1
  • Freddie Redd - Shades Of Redd (0602468070115) виниловая пластинка - фото 2
  • Freddie Redd - Shades Of Redd (0602468070115) виниловая пластинка - фото 3
  • Freddie Redd - Shades Of Redd (0602468070115) виниловая пластинка - фото 4
  • Freddie Redd - Shades Of Redd (0602468070115) виниловая пластинка - фото 5
  • Freddie Redd - Shades Of Redd (0602468070115) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719854
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Freddie Redd - Shades Of Redd (0602468070115) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602468070115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Freddie Redd
Альбом (сингл)
Shades Of Redd
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Thespian, Blues-Blues-Blues, Shadows, Melanie, Swift, Just A Ballad For My Baby, Ole
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х5
Вес, г.
300

Описание товара Freddie Redd - Shades Of Redd (0602468070115) виниловая пластинка

Shades of Redd — альбом американского пианиста Фредди Редда во главе квинтета, записанный в 1960 году и выпущенный лейблом Blue Note. Blue Note Classic Vinyl Edition: стерео, мастеринг Кевина Грея, отпечатано Optimal на 180-граммовом виниле. Пианист Фредди Редд (1928–2021), родившийся в Гарлеме, штат Нью-Йорк, приобрёл известность в 1959 году благодаря музыке, написанной им для отмеченной наградами пьесы «The Connection». Саундтрек к пьесе, повествующей о жизни джазовых музыкантов, зависимых от героина, был выпущен годом позже на лейбле Blue Note. В том же году пианист, вдохновлённый Чарли Паркером, Телониусом Монком и Бадом Пауэллом, записал свой второй альбом на этом лейбле «Shades of Redd», собрав впечатляющий хард-боп-квинтет, куда вощли. Джеки Маклин, Тина Брукс, Пол Чемберс, Луис Хейс.

Отзывы о товаре Freddie Redd - Shades Of Redd (0602468070115) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602468070115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Freddie Redd
Альбом (сингл)
Shades Of Redd
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Thespian, Blues-Blues-Blues, Shadows, Melanie, Swift, Just A Ballad For My Baby, Ole
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
Германия
Описание
Shades of Redd — альбом американского пианиста Фредди Редда во главе квинтета, записанный в 1960 году и выпущенный лейблом Blue Note. Blue Note Classic Vinyl Edition: стерео, мастеринг Кевина Грея, отпечатано Optimal на 180-граммовом виниле. Пианист Фредди Редд (1928–2021), родившийся в Гарлеме, штат Нью-Йорк, приобрёл известность в 1959 году благодаря музыке, написанной им для отмеченной наградами пьесы «The Connection». Саундтрек к пьесе, повествующей о жизни джазовых музыкантов, зависимых от героина, был выпущен годом позже на лейбле Blue Note. В том же году пианист, вдохновлённый Чарли Паркером, Телониусом Монком и Бадом Пауэллом, записал свой второй альбом на этом лейбле «Shades of Redd», собрав впечатляющий хард-боп-квинтет, куда вощли. Джеки Маклин, Тина Брукс, Пол Чемберс, Луис Хейс.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Freddie Redd - Shades Of Redd (0602468070115) виниловая пластинка - стоимость товара 4660 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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