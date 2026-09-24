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Joe Goddard - Harmonics (0887828043712) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Joe Goddard - Harmonics (0887828043712) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joe Goddard
Альбом (сингл)
Harmonics
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joe Goddard - Harmonics (0887828043712) виниловая пластинка - фото 1
  • Joe Goddard - Harmonics (0887828043712) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719839
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Joe Goddard - Harmonics (0887828043712) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887828043712]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joe Goddard
Альбом (сингл)
Harmonics
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Moments Die, Progress, Destiny, New World (Flow), When Love's Out Of Fashion, Follow You, On My Mind, Summon, When You Call, Night, Mountains, Ghosts, Miles Away, Revery
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х5
Вес, г.
300

Описание товара Joe Goddard - Harmonics (0887828043712) виниловая пластинка

2LP — стандартное издание, 140 г, черный винил, в разворотном конверте с 4-страничным буклетом и черной полилиновой вставкой. Джо Годдард размышлял о мышлении. Последние несколько лет продюсер, автор песен и всесторонний эрудит британской танцевальной и инди-музыки пытался больше соприкоснуться со своей интуицией. «Эта идея — попытаться отделить свое сознание от процесса создания музыки — не пытаться навязывать смысл музыке или своим соавторам, позволяя этому процессу быть очень чутким». Замечательным результатом стал его третий сольный альбом Harmonics ; релиз назначен на 12 июля, это пластинка, основанная на инстинктах и ??эмпатии. В 14 треках танцевальной музыки левого толка — затрагивающей британский гараж, хаус, хип-хоп, поп и диско — Годдард открывает площадку для множества соавторов. Голос Ино Уильямса из Ibibio Sound Machine звучит в афро-хаусном ритме « Progress », а в мечтательном треке с бум-бэпом « When Love's Out of Fashion » звучит британский рэпер Oranje. Бывшийфронтмен Wild Beasts Хейден Торп добавляет свой уникальный экспрессивный вокал к низкому хаусу « Summon », а товарищиДжо по Hot Chip Алексис Тейлор и Эл Дойл появляются в блестящей полустеп-балладе « Heal Your Mind ». Среди других гостей на Harmonics — Том Макфарланд из лондонской танцевальной поп-группы Jungle, выросший в Бронксе певец Fiorious (на недавнем сингле « New World ( Flow )»), гвинейский вокалист Фалле Ниоке и британский джазовый музыкант Алабастер ДеПлум.Сегодня, вместе с анонсом альбома, Джо Годдард делится открывающим треком с лейбла Harmonics « Moments Die » с роскошным вокалом певицы из Бруклина Барри. Электронный поп-дуэт возник после того, как Годдард работал над ремиксом песни, в которой она участвовала, и влюбился в ее голос.Рассказывая о песне, Годдард говорит: «Мой новый сингл „ Moments Die “ включает в себя прекрасный вокальный вклад моей подруги Барри, который для меня является изюминкой моего будущего альбома. Мои слова были вдохновлены книгой Джона Бергера „ And Our Faces, My Heart, Brief as Photos “».Видеоклип, режиссёром которого стал Натан Кастиэль был снят в Нью-Йорке и Гастингсе и представляет собой созерцательную оду текстам песни.

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Характеристики
Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887828043712]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joe Goddard
Альбом (сингл)
Harmonics
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Moments Die, Progress, Destiny, New World (Flow), When Love's Out Of Fashion, Follow You, On My Mind, Summon, When You Call, Night, Mountains, Ghosts, Miles Away, Revery
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
2LP — стандартное издание, 140 г, черный винил, в разворотном конверте с 4-страничным буклетом и черной полилиновой вставкой. Джо Годдард размышлял о мышлении. Последние несколько лет продюсер, автор песен и всесторонний эрудит британской танцевальной и инди-музыки пытался больше соприкоснуться со своей интуицией. «Эта идея — попытаться отделить свое сознание от процесса создания музыки — не пытаться навязывать смысл музыке или своим соавторам, позволяя этому процессу быть очень чутким». Замечательным результатом стал его третий сольный альбом Harmonics ; релиз назначен на 12 июля, это пластинка, основанная на инстинктах и ??эмпатии. В 14 треках танцевальной музыки левого толка — затрагивающей британский гараж, хаус, хип-хоп, поп и диско — Годдард открывает площадку для множества соавторов. Голос Ино Уильямса из Ibibio Sound Machine звучит в афро-хаусном ритме « Progress », а в мечтательном треке с бум-бэпом « When Love's Out of Fashion » звучит британский рэпер Oranje. Бывшийфронтмен Wild Beasts Хейден Торп добавляет свой уникальный экспрессивный вокал к низкому хаусу « Summon », а товарищиДжо по Hot Chip Алексис Тейлор и Эл Дойл появляются в блестящей полустеп-балладе « Heal Your Mind ». Среди других гостей на Harmonics — Том Макфарланд из лондонской танцевальной поп-группы Jungle, выросший в Бронксе певец Fiorious (на недавнем сингле « New World ( Flow )»), гвинейский вокалист Фалле Ниоке и британский джазовый музыкант Алабастер ДеПлум.Сегодня, вместе с анонсом альбома, Джо Годдард делится открывающим треком с лейбла Harmonics « Moments Die » с роскошным вокалом певицы из Бруклина Барри. Электронный поп-дуэт возник после того, как Годдард работал над ремиксом песни, в которой она участвовала, и влюбился в ее голос.Рассказывая о песне, Годдард говорит: «Мой новый сингл „ Moments Die “ включает в себя прекрасный вокальный вклад моей подруги Барри, который для меня является изюминкой моего будущего альбома. Мои слова были вдохновлены книгой Джона Бергера „ And Our Faces, My Heart, Brief as Photos “».Видеоклип, режиссёром которого стал Натан Кастиэль был снят в Нью-Йорке и Гастингсе и представляет собой созерцательную оду текстам песни.
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Joe Goddard - Harmonics (0887828043712) виниловая пластинка - стоимость товара 4430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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