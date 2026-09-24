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Earth, Wind & Fire - Gratitude (coloured) (8719262039568) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Earth, Wind & Fire - Gratitude (coloured) (8719262039568) виниловая пластинка

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Earth, Wind &amp; Fire - Gratitude (coloured) (8719262039568) виниловая пластинка - фото 1
Earth, Wind &amp; Fire - Gratitude (coloured) (8719262039568) виниловая пластинка - фото 2
Earth, Wind &amp; Fire - Gratitude (coloured) (8719262039568) виниловая пластинка - фото 3
Earth, Wind &amp; Fire - Gratitude (coloured) (8719262039568) виниловая пластинка - фото 4
Earth, Wind &amp; Fire - Gratitude (coloured) (8719262039568) виниловая пластинка - фото 5
Earth, Wind &amp; Fire - Gratitude (coloured) (8719262039568) виниловая пластинка - фото 6
Earth, Wind &amp; Fire - Gratitude (coloured) (8719262039568) виниловая пластинка - фото 7
Earth, Wind &amp; Fire - Gratitude (coloured) (8719262039568) виниловая пластинка - фото 8
Earth, Wind &amp; Fire - Gratitude (coloured) (8719262039568) виниловая пластинка - фото 9
Earth, Wind &amp; Fire - Gratitude (coloured) (8719262039568) виниловая пластинка - фото 10
Earth, Wind &amp; Fire - Gratitude (coloured) (8719262039568) виниловая пластинка - фото 11
Earth, Wind &amp; Fire - Gratitude (coloured) (8719262039568) виниловая пластинка - фото 12
Earth, Wind &amp; Fire - Gratitude (coloured) (8719262039568) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
EARTH, WIND & FIRE
Альбом (сингл)
GRATITUDE
Жанр
Soul
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Earth, Wind &amp; Fire - Gratitude (coloured) (8719262039568) виниловая пластинка - фото 1
  • Earth, Wind &amp; Fire - Gratitude (coloured) (8719262039568) виниловая пластинка - фото 2
  • Earth, Wind &amp; Fire - Gratitude (coloured) (8719262039568) виниловая пластинка - фото 3
  • Earth, Wind &amp; Fire - Gratitude (coloured) (8719262039568) виниловая пластинка - фото 4
  • Earth, Wind &amp; Fire - Gratitude (coloured) (8719262039568) виниловая пластинка - фото 5
  • Earth, Wind &amp; Fire - Gratitude (coloured) (8719262039568) виниловая пластинка - фото 6
  • Earth, Wind &amp; Fire - Gratitude (coloured) (8719262039568) виниловая пластинка - фото 7
  • Earth, Wind &amp; Fire - Gratitude (coloured) (8719262039568) виниловая пластинка - фото 8
  • Earth, Wind &amp; Fire - Gratitude (coloured) (8719262039568) виниловая пластинка - фото 9
  • Earth, Wind &amp; Fire - Gratitude (coloured) (8719262039568) виниловая пластинка - фото 10
  • Earth, Wind &amp; Fire - Gratitude (coloured) (8719262039568) виниловая пластинка - фото 11
  • Earth, Wind &amp; Fire - Gratitude (coloured) (8719262039568) виниловая пластинка - фото 12
  • Earth, Wind &amp; Fire - Gratitude (coloured) (8719262039568) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719833
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Earth, Wind & Fire - Gratitude (coloured) (8719262039568) виниловая пластинка
4 780 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039568]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
EARTH, WIND & FIRE
Альбом (сингл)
GRATITUDE
Жанр
Soul
Трек-лист
Introduction By MC Perry Jones, Africano/Power Medley, Yearnin' Learnin', Devotion, Sun Goddess, Reasons, Sing A Message To You, Shining Star, New World Symphony, Sunshine, Singasong, Gratitude, Celebrate, Can't Hide Love
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х5
Вес, г.
300

Описание товара Earth, Wind & Fire - Gratitude (coloured) (8719262039568) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Introduction By MC Perry Jones, Africano/Power Medley, Yearnin' Learnin', Devotion, Sun Goddess, Reasons, Sing A Message To You, Shining Star, New World Symphony, Sunshine, Singasong, Gratitude, Celebrate, Can't Hide Love



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Earth, Wind & Fire - Gratitude (coloured) (8719262039568) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039568]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
EARTH, WIND & FIRE
Альбом (сингл)
GRATITUDE
Жанр
Soul
Трек-лист
Introduction By MC Perry Jones, Africano/Power Medley, Yearnin' Learnin', Devotion, Sun Goddess, Reasons, Sing A Message To You, Shining Star, New World Symphony, Sunshine, Singasong, Gratitude, Celebrate, Can't Hide Love
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Introduction By MC Perry Jones, Africano/Power Medley, Yearnin' Learnin', Devotion, Sun Goddess, Reasons, Sing A Message To You, Shining Star, New World Symphony, Sunshine, Singasong, Gratitude, Celebrate, Can't Hide Love


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Earth, Wind & Fire - Gratitude (coloured) (8719262039568) виниловая пластинка - по цене 4780 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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