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Чайник электрический BQ-KT1738G Черный-Сталь купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический BQ-KT1738G Черный-Сталь

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Чайник электрический BQ-KT1738G Черный-Сталь - фото 1
Чайник электрический BQ-KT1738G Черный-Сталь - фото 2
Чайник электрический BQ-KT1738G Черный-Сталь - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
  • Чайник электрический BQ-KT1738G Черный-Сталь - фото 1
  • Чайник электрический BQ-KT1738G Черный-Сталь - фото 2
  • Чайник электрический BQ-KT1738G Черный-Сталь - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719778
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Характеристики

Бренд
BQ
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х21х18
Вес, кг.
1.24

Описание товара Чайник электрический BQ-KT1738G Черный-Сталь

Чайник BQ KT1738G черный-сталь 86196748 предназначен для использования в офисе или дома. Быстро кипятит воду, что экономит время. Современный дизайн впишется в любой интерьер. За счет прочного корпуса чайник прослужит долго.

Отзывы о товаре Чайник электрический BQ-KT1738G Черный-Сталь




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Характеристики
Бренд
BQ
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник BQ KT1738G черный-сталь 86196748 предназначен для использования в офисе или дома. Быстро кипятит воду, что экономит время. Современный дизайн впишется в любой интерьер. За счет прочного корпуса чайник прослужит долго.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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