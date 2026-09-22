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Тепловентилятор Blackton Bt FNH1112 Белый купить с доставкой в Москве
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Тепловентилятор Blackton Bt FNH1112 Белый

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Тепловентилятор Blackton Bt FNH1112 Белый - фото 1
Тепловентилятор Blackton Bt FNH1112 Белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловентилятор
Тип установки
напольный
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
25
  • Тепловентилятор Blackton Bt FNH1112 Белый - фото 1
  • Тепловентилятор Blackton Bt FNH1112 Белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719730
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Характеристики

Бренд
Blackton
Тип товара
Тепловентилятор
Тип установки
напольный
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
25
Напряжение
220/230 В
Управление
механическое
Комплектация
тепловентилятор, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х23х12
Вес, г.
960

Описание товара Тепловентилятор Blackton Bt FNH1112 Белый

Тепловентилятор Blackton Bt FNH1112 Белый

Отзывы о товаре Тепловентилятор Blackton Bt FNH1112 Белый




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Характеристики
Бренд
Blackton
Тип товара
Тепловентилятор
Тип установки
напольный
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
25
Напряжение
220/230 В
Управление
механическое
Комплектация
тепловентилятор, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Тепловентилятор Blackton Bt FNH1112 Белый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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