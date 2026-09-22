Соковыжималка шнековая BQ J2002 Серый
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Характеристики
Описание товара Соковыжималка шнековая BQ J2002 Серый
Соковыжималка BQ — это идеальный выбор для тех, кто ценит свежесть и натуральность соков в своем рационе. Этот стильный и функциональный прибор выполнен в элегантном сером цвете и сочетает в себе современные технологии и простоту использования. С шнековой горизонтальной конструкцией, соковыжималка BQ позволяет извлекать максимум сока из фруктов и овощей, обеспечивая высокое качество напитка. Благодаря мощности в 150 Вт и максимальной скорости вращения шнека 65 оборотов в минуту, вы можете наслаждаться свежеприготовленным соком без лишних хлопот. Корпус соковыжималки изготовлен из прочного пластика и металла, обеспечивая долговечность и устойчивость конструкции. Встроенная система прямой подачи сока позволяет аккуратно наливать напиток прямо в стакан или другую емкость, а реверсная функция помогает избежать засоров, облегчая чистку и уход за прибором. С емкостью для сока объемом 0,5 литра и длиной шнура в 1 метр, эта модель является компактной и удобной в использовании. Управление механическое, что делает эксплуатацию простой и понятной. Даже несмотря на отсутствие импульсного режима, соковыжималка идеально справляется со своими задачами, предоставляя вам возможность наслаждаться натуральными соками каждый день. Соковыжималка BQ — это сочетание надежности, эффективности и современного дизайна, которое не только украсит вашу кухню, но и станет незаменимым помощником в заботе о вашем здоровье.
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