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Мультипекарь BQ ST2003 Черный купить с доставкой в Москве
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Мультипекарь BQ ST2003 Черный

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Мультипекарь BQ ST2003 Черный - фото 1
Мультипекарь BQ ST2003 Черный - фото 2
Мультипекарь BQ ST2003 Черный - фото 3
Мультипекарь BQ ST2003 Черный - фото 4
Мультипекарь BQ ST2003 Черный - фото 5
Мультипекарь BQ ST2003 Черный - фото 6
Мультипекарь BQ ST2003 Черный - фото 7
Мультипекарь BQ ST2003 Черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип выпечки
сэндвич
Мощность, Вт
750
Цвет
черный
Количество порций
2
Регулировка температуры
нет
Количество режимов
1
  • Мультипекарь BQ ST2003 Черный - фото 1
  • Мультипекарь BQ ST2003 Черный - фото 2
  • Мультипекарь BQ ST2003 Черный - фото 3
  • Мультипекарь BQ ST2003 Черный - фото 4
  • Мультипекарь BQ ST2003 Черный - фото 5
  • Мультипекарь BQ ST2003 Черный - фото 6
  • Мультипекарь BQ ST2003 Черный - фото 7
  • Мультипекарь BQ ST2003 Черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719694
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип выпечки
сэндвич
Мощность, Вт
750
Цвет
черный
Количество порций
2
Регулировка температуры
нет
Количество режимов
1
Антипригарное покрытие
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х10
Вес, кг.
1.1

Описание товара Мультипекарь BQ ST2003 Черный

Мультипекарь BQ — это стильное и компактное устройство, созданное для быстрого и удобного приготовления разнообразных блюд. С его помощью вы сможете легко приготовить вкусные и аппетитные яства для себя и своих родных. Мультипекарь оснащен антипригарным покрытием, что обеспечивает легкость в уходе и использование минимального количества масла, сохраняя при этом блюда полезными. Прибор весит всего 1 кг, что делает его мобильным и удобным для хранения даже на самых маленьких кухнях. Устройство выполнено в элегантном черном цвете, который гармонично впишется в интерьер любой кухни. С мощностью 750 Вт мультипекарь быстро нагревается и обеспечивает равномерное приготовление пищи. Хотя в модели BQ отсутствует регулировка температуры, ее оптимальные настройки позволяют без труда готовить до двух порций одновременно. Благодаря единственному, но универсальному режиму работы, управление прибором остается простым и интуитивно понятным, что идеально подходит даже для начинающих кулинаров. Мультипекарь BQ — это идеальное решение для тех, кто ценит простоту и функциональность в сочетании с высоким качеством от надежного бренда.

Отзывы о товаре Мультипекарь BQ ST2003 Черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BQ
Тип выпечки
сэндвич
Мощность, Вт
750
Цвет
черный
Количество порций
2
Регулировка температуры
нет
Количество режимов
1
Антипригарное покрытие
да
Страна производитель
Китай
Описание
Мультипекарь BQ — это стильное и компактное устройство, созданное для быстрого и удобного приготовления разнообразных блюд. С его помощью вы сможете легко приготовить вкусные и аппетитные яства для себя и своих родных. Мультипекарь оснащен антипригарным покрытием, что обеспечивает легкость в уходе и использование минимального количества масла, сохраняя при этом блюда полезными. Прибор весит всего 1 кг, что делает его мобильным и удобным для хранения даже на самых маленьких кухнях. Устройство выполнено в элегантном черном цвете, который гармонично впишется в интерьер любой кухни. С мощностью 750 Вт мультипекарь быстро нагревается и обеспечивает равномерное приготовление пищи. Хотя в модели BQ отсутствует регулировка температуры, ее оптимальные настройки позволяют без труда готовить до двух порций одновременно. Благодаря единственному, но универсальному режиму работы, управление прибором остается простым и интуитивно понятным, что идеально подходит даже для начинающих кулинаров. Мультипекарь BQ — это идеальное решение для тех, кто ценит простоту и функциональность в сочетании с высоким качеством от надежного бренда.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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