Top.Mail.Ru
Капельная кофеварка Blackton Bt CM1117 Черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Капельная кофеварка Blackton Bt CM1117 Черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Капельная кофеварка Blackton Bt CM1117 Черный - фото 1
Капельная кофеварка Blackton Bt CM1117 Черный - фото 2
Капельная кофеварка Blackton Bt CM1117 Черный - фото 3
Капельная кофеварка Blackton Bt CM1117 Черный - фото 4
Капельная кофеварка Blackton Bt CM1117 Черный - фото 5
Капельная кофеварка Blackton Bt CM1117 Черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Объём резервуара для воды
1.25
Фильтр
нейлоновый
Цвет
черный
Мощность
750 Вт
Управление
механическое
  • Капельная кофеварка Blackton Bt CM1117 Черный - фото 1
  • Капельная кофеварка Blackton Bt CM1117 Черный - фото 2
  • Капельная кофеварка Blackton Bt CM1117 Черный - фото 3
  • Капельная кофеварка Blackton Bt CM1117 Черный - фото 4
  • Капельная кофеварка Blackton Bt CM1117 Черный - фото 5
  • Капельная кофеварка Blackton Bt CM1117 Черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719597
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blackton
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
металл, пластик
Объём резервуара для воды
1.25
Фильтр
нейлоновый
Цвет
черный
Длина сетевого шнура
0.7
Мощность
750 Вт
Управление
механическое
Подогрев чашек
да
Автоотключение
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х24х17
Вес, кг.
1.46

Описание товара Капельная кофеварка Blackton Bt CM1117 Черный

Капельная кофеварка Blackton Bt CM1117 Черный

Отзывы о товаре Капельная кофеварка Blackton Bt CM1117 Черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Blackton
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
металл, пластик
Объём резервуара для воды
1.25
Фильтр
нейлоновый
Цвет
черный
Длина сетевого шнура
0.7
Мощность
750 Вт
Управление
механическое
Подогрев чашек
да
Развернуть
Автоотключение
да
Страна производитель
Китай
Описание
Капельная кофеварка Blackton Bt CM1117 Черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Капельная кофеварка Blackton Bt CM1117 Черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...