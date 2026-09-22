Капельная кофеварка Blackton Bt CM1117 Черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Объём резервуара для воды
1.25
Фильтр
нейлоновый
Цвет
черный
Мощность
750 Вт
Управление
механическое
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719597
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
металл, пластик
Объём резервуара для воды
1.25
Фильтр
нейлоновый
Цвет
черный
Длина сетевого шнура
0.7
Мощность
750 Вт
Управление
механическое
Подогрев чашек
да
Автоотключение
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х24х17
Вес, кг.
1.46
Описание товара Капельная кофеварка Blackton Bt CM1117 Черный
Капельная кофеварка Blackton Bt CM1117 Черный
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
металл, пластик
Объём резервуара для воды
1.25
Фильтр
нейлоновый
Цвет
черный
Длина сетевого шнура
0.7
Мощность
750 Вт
Управление
механическое
Подогрев чашек
да
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Автоотключение
да
Страна производитель
Китай
Капельная кофеварка Blackton Bt CM1117 Черный
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