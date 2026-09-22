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Измельчитель BQ CH2000 Белый-Серый купить с доставкой в Москве
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Измельчитель BQ CH2000 Белый-Серый

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Измельчитель BQ CH2000 Белый-Серый - фото 1
Измельчитель BQ CH2000 Белый-Серый - фото 2
Измельчитель BQ CH2000 Белый-Серый - фото 3
Измельчитель BQ CH2000 Белый-Серый - фото 4
Измельчитель BQ CH2000 Белый-Серый - фото 5
Измельчитель BQ CH2000 Белый-Серый - фото 6
Измельчитель BQ CH2000 Белый-Серый - фото 7
Измельчитель BQ CH2000 Белый-Серый - фото 8
Измельчитель BQ CH2000 Белый-Серый - фото 9
Измельчитель BQ CH2000 Белый-Серый - фото 10
Измельчитель BQ CH2000 Белый-Серый - фото 11
Измельчитель BQ CH2000 Белый-Серый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Измельчитель
Тип устройства
измельчитель
Материал корпуса
пластик
Количество внутренних отсеков
1
  • Измельчитель BQ CH2000 Белый-Серый - фото 1
  • Измельчитель BQ CH2000 Белый-Серый - фото 2
  • Измельчитель BQ CH2000 Белый-Серый - фото 3
  • Измельчитель BQ CH2000 Белый-Серый - фото 4
  • Измельчитель BQ CH2000 Белый-Серый - фото 5
  • Измельчитель BQ CH2000 Белый-Серый - фото 6
  • Измельчитель BQ CH2000 Белый-Серый - фото 7
  • Измельчитель BQ CH2000 Белый-Серый - фото 8
  • Измельчитель BQ CH2000 Белый-Серый - фото 9
  • Измельчитель BQ CH2000 Белый-Серый - фото 10
  • Измельчитель BQ CH2000 Белый-Серый - фото 11
  • Измельчитель BQ CH2000 Белый-Серый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719580
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Измельчитель
Тип устройства
измельчитель
Материал корпуса
пластик
Количество внутренних отсеков
1
Комплектация
моторный блок; чаша; крышка к чаше; двойной нож
Цвет
белый, серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х20х20
Вес, кг.
1.81

Описание товара Измельчитель BQ CH2000 Белый-Серый

Измельчитель BQ CH2000 белый-серый с компактным и элегантным корпусом пригодится на любой кухне. Удобная и мощная модель поможет измельчить самые разные продукты от фруктов, овощей и зелени до мяса и орехов за считанные секунды. Нож с четырьмя лезвиями из нержавеющей стали имеет высокую эффективность и прочность, не деформируется, не ржавеет и не подвержен коррозии. Стеклянная чаша объемом 1 литр имеет высокую прочность, легко моется и не впитывает запахи. И чаша, и ножи подходят для мытья в посудомоечной машине. Блокировка при неправильной сборке и прорезиненное основание сделают эксплуатацию прибора безопасной и комфортной.

Отзывы о товаре Измельчитель BQ CH2000 Белый-Серый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Измельчитель
Тип устройства
измельчитель
Материал корпуса
пластик
Количество внутренних отсеков
1
Комплектация
моторный блок; чаша; крышка к чаше; двойной нож
Цвет
белый, серый
Страна производитель
Китай
Описание
Измельчитель BQ CH2000 белый-серый с компактным и элегантным корпусом пригодится на любой кухне. Удобная и мощная модель поможет измельчить самые разные продукты от фруктов, овощей и зелени до мяса и орехов за считанные секунды. Нож с четырьмя лезвиями из нержавеющей стали имеет высокую эффективность и прочность, не деформируется, не ржавеет и не подвержен коррозии. Стеклянная чаша объемом 1 литр имеет высокую прочность, легко моется и не впитывает запахи. И чаша, и ножи подходят для мытья в посудомоечной машине. Блокировка при неправильной сборке и прорезиненное основание сделают эксплуатацию прибора безопасной и комфортной.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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