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Измельчитель BQ CH1005 Стальной купить с доставкой в Москве
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Измельчитель BQ CH1005 Стальной

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Измельчитель BQ CH1005 Стальной - фото 4
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Измельчитель BQ CH1005 Стальной - фото 6
Измельчитель BQ CH1005 Стальной - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Измельчитель
Тип устройства
измельчитель
Материал корпуса
металл, пластик
Материал рабочей части
нержавеющая сталь
  • Измельчитель BQ CH1005 Стальной - фото 1
  • Измельчитель BQ CH1005 Стальной - фото 2
  • Измельчитель BQ CH1005 Стальной - фото 3
  • Измельчитель BQ CH1005 Стальной - фото 4
  • Измельчитель BQ CH1005 Стальной - фото 5
  • Измельчитель BQ CH1005 Стальной - фото 6
  • Измельчитель BQ CH1005 Стальной - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 910 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719579
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Измельчитель BQ CH1005 Стальной
1 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Измельчитель
Тип устройства
измельчитель
Материал корпуса
металл, пластик
Материал рабочей части
нержавеющая сталь
Комплектация
измельчитель, упаковка
Цвет
серебристый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х19х19
Вес, кг.
1.88

Описание товара Измельчитель BQ CH1005 Стальной

Кухонный измельчитель BQ – это надежный помощник в приготовлении пищи для любого современного повара. С его помощью измельчение продуктов станет легким и быстрым процессом. Особенное внимание заслуживает рабочая часть устройства, выполненная из высококачественной нержавеющей стали, которая гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии. Элегантный серебристый цвет добавит стиль и утонченность вашей кухне, а компактные размеры и вес всего 1,58 кг позволяют легко перемещать измельчитель по рабочей поверхности и удобно хранить его, когда он не используется. Продукция BQ известна своим качеством и надежностью, и этот измельчитель не является исключением. Он идеально подойдет как для бытового использования, так и для более частого использования на профессиональной кухне. С кухонным измельчителем BQ вы с легкостью превратите рутинные задачи в приятное занятие, экономя время и силы для более творческих кулинарных экспериментов.

Отзывы о товаре Измельчитель BQ CH1005 Стальной




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Измельчитель
Тип устройства
измельчитель
Материал корпуса
металл, пластик
Материал рабочей части
нержавеющая сталь
Комплектация
измельчитель, упаковка
Цвет
серебристый
Страна производитель
Китай
Описание
Кухонный измельчитель BQ – это надежный помощник в приготовлении пищи для любого современного повара. С его помощью измельчение продуктов станет легким и быстрым процессом. Особенное внимание заслуживает рабочая часть устройства, выполненная из высококачественной нержавеющей стали, которая гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии. Элегантный серебристый цвет добавит стиль и утонченность вашей кухне, а компактные размеры и вес всего 1,58 кг позволяют легко перемещать измельчитель по рабочей поверхности и удобно хранить его, когда он не используется. Продукция BQ известна своим качеством и надежностью, и этот измельчитель не является исключением. Он идеально подойдет как для бытового использования, так и для более частого использования на профессиональной кухне. С кухонным измельчителем BQ вы с легкостью превратите рутинные задачи в приятное занятие, экономя время и силы для более творческих кулинарных экспериментов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Измельчитель BQ CH1005 Стальной - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1910 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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