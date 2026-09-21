Top.Mail.Ru
Измельчитель Ariete 438 Vintage (00C043803AR0) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Измельчитель Ariete 438 Vintage (00C043803AR0)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Измельчитель Ariete 438 Vintage (00C043803AR0) - фото 1
Измельчитель Ariete 438 Vintage (00C043803AR0) - фото 2
Измельчитель Ariete 438 Vintage (00C043803AR0) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Измельчитель
Материал корпуса
пластик
Основной цвет
бежевый
  • Измельчитель Ariete 438 Vintage (00C043803AR0) - фото 1
  • Измельчитель Ariete 438 Vintage (00C043803AR0) - фото 2
  • Измельчитель Ariete 438 Vintage (00C043803AR0) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714018
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ARIETE
Тип товара
Измельчитель
Материал корпуса
пластик
Основной цвет
бежевый
Цвет
бежевый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х15х15
Вес, кг.
1.39

Описание товара Измельчитель Ariete 438 Vintage (00C043803AR0)

Измельчитель Ariete 438 Vintage (00C043803AR0)

Отзывы о товаре Измельчитель Ariete 438 Vintage (00C043803AR0)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ARIETE
Тип товара
Измельчитель
Материал корпуса
пластик
Основной цвет
бежевый
Цвет
бежевый
Страна производитель
Китай
Описание
Измельчитель Ariete 438 Vintage (00C043803AR0)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Измельчитель Ariete 438 Vintage (00C043803AR0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...