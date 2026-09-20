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Измельчитель Kitfort КТ-3050-1 бело-фиолетовый купить с доставкой в Москве
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Измельчитель Kitfort КТ-3050-1 бело-фиолетовый

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Измельчитель Kitfort КТ-3050-1 бело-фиолетовый - фото 1
Измельчитель Kitfort КТ-3050-1 бело-фиолетовый - фото 2
Измельчитель Kitfort КТ-3050-1 бело-фиолетовый - фото 3
Измельчитель Kitfort КТ-3050-1 бело-фиолетовый - фото 4
Измельчитель Kitfort КТ-3050-1 бело-фиолетовый - фото 5
Измельчитель Kitfort КТ-3050-1 бело-фиолетовый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Измельчитель
Тип устройства
измельчитель
Материал корпуса
пластик
Количество ножей
4
  • Измельчитель Kitfort КТ-3050-1 бело-фиолетовый - фото 1
  • Измельчитель Kitfort КТ-3050-1 бело-фиолетовый - фото 2
  • Измельчитель Kitfort КТ-3050-1 бело-фиолетовый - фото 3
  • Измельчитель Kitfort КТ-3050-1 бело-фиолетовый - фото 4
  • Измельчитель Kitfort КТ-3050-1 бело-фиолетовый - фото 5
  • Измельчитель Kitfort КТ-3050-1 бело-фиолетовый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 498434
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Измельчитель
Тип устройства
измельчитель
Материал корпуса
пластик
Количество ножей
4
Комплектация
Лопатка
Цвет
фиолетовый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х21х17
Вес, кг.
1.5

Описание товара Измельчитель Kitfort КТ-3050-1 бело-фиолетовый

Измельчитель Kitfort КТ-3050-1Измельчитель Kitfort КТ-3050 — устройство для быстрого измельчения мяса, твердого сыра, овощей, трав, чеснока, ягод и многих других продуктов. Двойной нож измельчает ингредиенты практически по всей высоте чаши. Процесс измельчения пищи происходит намного быстрее, чем при использовании ручных кухонных приспособлений. Простой кухонный нож для ручной нарезки и измельчения не выдерживает никакой конкуренции с этим компактным устройством. Любой салат будет готов за считанные минуты. Все что потребуется — подготовить продукты для резки и следить за степенью измельчения.Чаша измельчителя выполнена из прочного закаленного стекла, что дает возможность наблюдать за процессом и контролировать степень измельчения. Стеклянная чаша экологичнее и безопаснее остальных используемых материалов: вам не нужно переживать, что в пищу попадут вредные составляющие пластика или посторонние запахи от предыдущих циклов работы устройства. Чашу можно закрыть крышкой и использовать для хранения продуктов в холодильнике.Для обеспечения безопасности КТ-3050 может работать только с правильно установленным моторным блоком на крышке чаши. В комплекте к измельчителю идут защитные кожухи для ножей для их безопасного хранения, а также лопатка для равномерного распределения продуктов в чаше.Благодаря силиконовой подкладке под чашу измельчитель меньше скользит по столу, а также дополнительно снижается вибрация и уровень шума при работе.Управление прибором осуществляется нажатием на кнопки первой и второй скорости, расположенные сверху моторного блока. Степень измельчения продуктов регулируется длительностью нажатия.Измельчитель — это устройство, которое отлично подойдет для ежедневного использования. С помощью него можно без лишних усилий подготовить ингредиенты практически для любого блюда, а также сделать свежий фарш из мяса. К тому же он занимает мало места на кухне, его очень легко и быстро мыть, а также удобно хранить на маленькой полке в кухонном шкафу.

Отзывы о товаре Измельчитель Kitfort КТ-3050-1 бело-фиолетовый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Измельчитель
Тип устройства
измельчитель
Материал корпуса
пластик
Количество ножей
4
Комплектация
Лопатка
Цвет
фиолетовый
Страна производитель
Китай
Описание
Измельчитель Kitfort КТ-3050-1Измельчитель Kitfort КТ-3050 — устройство для быстрого измельчения мяса, твердого сыра, овощей, трав, чеснока, ягод и многих других продуктов. Двойной нож измельчает ингредиенты практически по всей высоте чаши. Процесс измельчения пищи происходит намного быстрее, чем при использовании ручных кухонных приспособлений. Простой кухонный нож для ручной нарезки и измельчения не выдерживает никакой конкуренции с этим компактным устройством. Любой салат будет готов за считанные минуты. Все что потребуется — подготовить продукты для резки и следить за степенью измельчения.Чаша измельчителя выполнена из прочного закаленного стекла, что дает возможность наблюдать за процессом и контролировать степень измельчения. Стеклянная чаша экологичнее и безопаснее остальных используемых материалов: вам не нужно переживать, что в пищу попадут вредные составляющие пластика или посторонние запахи от предыдущих циклов работы устройства. Чашу можно закрыть крышкой и использовать для хранения продуктов в холодильнике.Для обеспечения безопасности КТ-3050 может работать только с правильно установленным моторным блоком на крышке чаши. В комплекте к измельчителю идут защитные кожухи для ножей для их безопасного хранения, а также лопатка для равномерного распределения продуктов в чаше.Благодаря силиконовой подкладке под чашу измельчитель меньше скользит по столу, а также дополнительно снижается вибрация и уровень шума при работе.Управление прибором осуществляется нажатием на кнопки первой и второй скорости, расположенные сверху моторного блока. Степень измельчения продуктов регулируется длительностью нажатия.Измельчитель — это устройство, которое отлично подойдет для ежедневного использования. С помощью него можно без лишних усилий подготовить ингредиенты практически для любого блюда, а также сделать свежий фарш из мяса. К тому же он занимает мало места на кухне, его очень легко и быстро мыть, а также удобно хранить на маленькой полке в кухонном шкафу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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