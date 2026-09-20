Описание товара Измельчитель Kitfort КТ-3050-1 бело-фиолетовый

Измельчитель Kitfort КТ-3050-1Измельчитель Kitfort КТ-3050 — устройство для быстрого измельчения мяса, твердого сыра, овощей, трав, чеснока, ягод и многих других продуктов. Двойной нож измельчает ингредиенты практически по всей высоте чаши. Процесс измельчения пищи происходит намного быстрее, чем при использовании ручных кухонных приспособлений. Простой кухонный нож для ручной нарезки и измельчения не выдерживает никакой конкуренции с этим компактным устройством. Любой салат будет готов за считанные минуты. Все что потребуется — подготовить продукты для резки и следить за степенью измельчения.Чаша измельчителя выполнена из прочного закаленного стекла, что дает возможность наблюдать за процессом и контролировать степень измельчения. Стеклянная чаша экологичнее и безопаснее остальных используемых материалов: вам не нужно переживать, что в пищу попадут вредные составляющие пластика или посторонние запахи от предыдущих циклов работы устройства. Чашу можно закрыть крышкой и использовать для хранения продуктов в холодильнике.Для обеспечения безопасности КТ-3050 может работать только с правильно установленным моторным блоком на крышке чаши. В комплекте к измельчителю идут защитные кожухи для ножей для их безопасного хранения, а также лопатка для равномерного распределения продуктов в чаше.Благодаря силиконовой подкладке под чашу измельчитель меньше скользит по столу, а также дополнительно снижается вибрация и уровень шума при работе.Управление прибором осуществляется нажатием на кнопки первой и второй скорости, расположенные сверху моторного блока. Степень измельчения продуктов регулируется длительностью нажатия.Измельчитель — это устройство, которое отлично подойдет для ежедневного использования. С помощью него можно без лишних усилий подготовить ингредиенты практически для любого блюда, а также сделать свежий фарш из мяса. К тому же он занимает мало места на кухне, его очень легко и быстро мыть, а также удобно хранить на маленькой полке в кухонном шкафу.