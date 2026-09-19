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Мультирезка Zigmund & Shtain SM-20 купить с доставкой в Москве
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Мультирезка Zigmund & Shtain SM-20

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Мультирезка Zigmund &amp; Shtain SM-20 - фото 1
Мультирезка Zigmund &amp; Shtain SM-20 - фото 2
Мультирезка Zigmund &amp; Shtain SM-20 - фото 3
Мультирезка Zigmund &amp; Shtain SM-20 - фото 4
Мультирезка Zigmund &amp; Shtain SM-20 - фото 5
Мультирезка Zigmund &amp; Shtain SM-20 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультирезка
Тип устройства
мультирезка
Материал корпуса
пластик
Материал рабочей части
нержавеющая сталь
  • Мультирезка Zigmund &amp; Shtain SM-20 - фото 1
  • Мультирезка Zigmund &amp; Shtain SM-20 - фото 2
  • Мультирезка Zigmund &amp; Shtain SM-20 - фото 3
  • Мультирезка Zigmund &amp; Shtain SM-20 - фото 4
  • Мультирезка Zigmund &amp; Shtain SM-20 - фото 5
  • Мультирезка Zigmund &amp; Shtain SM-20 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 459683
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Характеристики

Бренд
Zigmund & Shtain
Тип товара
Мультирезка
Тип устройства
мультирезка
Материал корпуса
пластик
Материал рабочей части
нержавеющая сталь
Цвет
белый, зеленый, серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х25
Вес, кг.
2

Описание товара Мультирезка Zigmund & Shtain SM-20

Мультирезка Zigmund & Shtain SM-20 Новая мультирезка Zigmund & Shtain Salatmeister SM-20 — это универсальный многофункциональный прибор, который шинкует, режет ломтиками, трет на крупной и мелкой терках, нарезает соломкой и брусочками. Особенности: Материал насадок Нержавеющая сталь Материал корпуса Пластик Двигатель с низким уровнем шума АС Прорезиненные ножки Да Отсек для хранения шнура Да Габаритные размеры 19,9х22х33,3 см Длина шнура 1,2 м Вес 1,94 кг.

Отзывы о товаре Мультирезка Zigmund & Shtain SM-20




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Zigmund & Shtain
Тип товара
Мультирезка
Тип устройства
мультирезка
Материал корпуса
пластик
Материал рабочей части
нержавеющая сталь
Цвет
белый, зеленый, серый
Страна производитель
Китай
Описание
Мультирезка Zigmund & Shtain SM-20 Новая мультирезка Zigmund & Shtain Salatmeister SM-20 — это универсальный многофункциональный прибор, который шинкует, режет ломтиками, трет на крупной и мелкой терках, нарезает соломкой и брусочками. Особенности: Материал насадок Нержавеющая сталь Материал корпуса Пластик Двигатель с низким уровнем шума АС Прорезиненные ножки Да Отсек для хранения шнура Да Габаритные размеры 19,9х22х33,3 см Длина шнура 1,2 м Вес 1,94 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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