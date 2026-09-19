Измельчитель Centek CT-1394

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 377275
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Чоппер Centek CT-1394 имеет высокую мощность 600 Вт и 2 скоростных режима для измельчения различных по плотности продуктов. Стеклянная чаша объемом 1,5 л позволяет измельчать большой объем продуктов. Закаленное стекло чаши не впитывает запахи и не окрашивается в цвет продуктов, позволяет измельчать горячие и особо твердые продукты. Очевидным преимуществом измельчителя является четырехлопастной нож, который быстро и равномерно измельчает весь объем продуктов как внизу чаши, так и по центру. Дополнительное удобство при переноски составляют ручки на чаше, которые предотвращают выскальзывание чоппера из рук, а резиновое основание исключает скольжение и надежно фиксирует измельчитель на рабочей поверхности. Крышка надежно прилегает к чаше и исключает разбрызгивание содержимого в процессе измельчения. Удобная широкая кнопка на крышке с двумя скоростными режимами позволяет самостоятельно регулировать размер рубленных кусочков.
Чоппер Centek CT-1394 имеет высокую мощность 600 Вт и 2 скоростных режима для измельчения различных по плотности продуктов. Стеклянная чаша объемом 1,5 л позволяет измельчать большой объем продуктов. Закаленное стекло чаши не впитывает запахи и не окрашивается в цвет продуктов, позволяет измельчать горячие и особо твердые продукты. Очевидным преимуществом измельчителя является четырехлопастной нож, который быстро и равномерно измельчает весь объем продуктов как внизу чаши, так и по центру. Дополнительное удобство при переноски составляют ручки на чаше, которые предотвращают выскальзывание чоппера из рук, а резиновое основание исключает скольжение и надежно фиксирует измельчитель на рабочей поверхности. Крышка надежно прилегает к чаше и исключает разбрызгивание содержимого в процессе измельчения. Удобная широкая кнопка на крышке с двумя скоростными режимами позволяет самостоятельно регулировать размер рубленных кусочков.
Измельчитель Centek CT-1394 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Измельчитель Centek CT-1394