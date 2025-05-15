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Измельчитель Bosch MMR08A1 купить с доставкой в Москве
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Измельчитель Bosch MMR08A1

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Измельчитель Bosch MMR08A1 - фото 1
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Измельчитель Bosch MMR08A1 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Измельчитель
Тип устройства
измельчитель
Материал корпуса
пластик
Материал рабочей части
нержавеющая сталь
Количество ножей
2
  • Измельчитель Bosch MMR08A1 - фото 1
  • Измельчитель Bosch MMR08A1 - фото 2
  • Измельчитель Bosch MMR08A1 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-56%
2 780 руб.  6 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 90066
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Измельчитель
Тип устройства
измельчитель
Материал корпуса
пластик
Материал рабочей части
нержавеющая сталь
Количество ножей
2
Комплектация
базовая часть, крышка чаши, чаша для измельчения
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х20х20
Вес, кг.
1.35

Описание товара Измельчитель Bosch MMR08A1

Измельчитель-чоппер Bosch MMR08A1; Мощность: 400 Вт; Объем чаши: 0.8 л; Материал чаши: пластик; Импульсный режим: есть; Количество скоростей: 1; Тип: измельчитель-чоппер

Отзывы о товаре Измельчитель Bosch MMR08A1

Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Айк В.

Достоинства:


Комментарий:
У меня уже был такой же измельчитель, который я купил еще до санкций. Сейчас купил второй такой же. Написано было «оригинал». Время покажет, насколько эта информация правильная. Сейчас работает нормально. Что будет со временем, не могу сказать.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Анна Я.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный измельчитель. Беру уже второй. Один себе, второй другу.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Пати Мамаева

Достоинства:


Комментарий:
Пока не пользовалась. выглядит хорошо, надежно. надеюсь служит будет исправно
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Юрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Блендер миксер и измельчитель должен быть накаждой кухне. Очень доволен покупкой. Простакя конструкция, чаша довольно глубокая. Пластик легко моется.При получении смотрите что бы упаковка была запучатана завдской наклейкой!!
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Альберт П.

Достоинства:


Комментарий:
просто "космос" отлично размалывает
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
андрей е.

Достоинства:


Комментарий:
пришел быстро включил-работает
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Виталий П.

Достоинства:


Комментарий:
Пока не пользовался Надеюсь, что получил оригинального БОРЩА
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный измельчитель.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
на первый взгляд измельчитель понравился, нужная вещь на кухне,спасибо большое, коробка правда помятая и склееная, надеюсь на качестве самой машины не отразится
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Antonioni

Достоинства:


Комментарий:
Бош- бренд , обладающий заслуженным доверием пользователей. Измельчитель мощный, единственный недостаток- не очень удобно фиксировать крышку на емкости.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Анна Г.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный измельчитель. Зелень, лук, филе птицы молниеносно измельчает. В использовании пока непродолжительное время, нареканий нет, эффективный агрегат на кухне. Цена отличная.
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Сергей M.

Достоинства:


Комментарий:
Внешне приличный, попробуем на приготовлении хумуса
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Оксана Р.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление отличное. Люблю бытовую технику данного бренда, всегда качественная техника и удобная в использовании. Измельчитель пришёл быстро. Заказала на подарок, коробка в хорошем состоянии, всё работает. На данный момент довольна покупкой.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Питкин Александр

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая вещь, прекрасно взбивает и измельчает
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Артур М.

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо. Ничего лишнего. Простая и вместе с тем функциональная вещь. И моется хорошо. Единственный недостаток -шнур коротковат.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Сергей Х.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел в сроки. Интуитивно понятное устройство. Надёжность вызывает сомнение: включатель- маленький пластмассовый рычажок… Малейшее неосторожное усилие и включать будет нечем устройство за 3 тыр! Измельчает до состояния «мелко порубленного», примерно 1,5х1,5 мм (проверено на моркови).
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Рушан С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая вещь! Молотит на ура! Мне зашла!
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился измельчитель, качество отличное. Пользуюсь каждый день. Справляется с сырыми твёрдыми овощами. Только загружать много не надо. К покупке рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2024
василий и.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобная модель. Правда, рифление не очень удобно отмывать, если запустить. Заливал в стакан массы температурой до ~55-60 градусов, не помутнел и не потрескался. В эксплуатации в семье 4 экземпляра, 5 лет, 4 года, 3 года и год, ни к одному нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
25.10.2024
екатерина и.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный измельчитель. Пользуюсь интенсивно больше месяца. Брала в основном для приготовления фарша. Фарш очень нежный, дети едят с удовольствием, в отличие от того, что из мясорубки. Покупкой очень довольна. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2024
Раушан К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично, родственник остался доволен
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2024
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
Дома проверила, работает. Но еще не пользовалась. Купила именно Бош, потому что дома есть куча техники бош и она живет вечность.
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Брала на подарок, проверила работает, как себя будет вести дальше незнаю.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2023
Полина Б.

Достоинства:


Комментарий:
отлично измельчает, таким же стареньким пропользовалась 10 лет,рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2019
Khromakey Hondey

Достоинства:
Превосходно рубит и крошит, режет и измельчает. Ножи на удивление долго заточку держат: уже несколько месяцев активно использую. Решил сегодня почистить, спросоня чуть задел лезвия-порезался, причем глубого довольно. Внезапный фарш с кровью получился))

Недостатки:
Разбирать-собирать поначалу трудновато, боишься сломать. Потом вроде полегче стало. И ещё-лично мне хотелось бы шнур побольше! Длины не всегда хватает, особенно когда розетка у пола.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2019
Ольга Семенова

Достоинства:
Отличный помощник на кухне для занятых людей! Мелю всё: овощи ( свекла, морковь, капуста)для борща,рыбу и птицу для фарша. Работает ежедневно, с большой нагрузкой более 2-х лет! Не нарадуюсь.

Недостатки:
Мягкие овощи не мелет (лук), но можно лук поместить с морковкой и всё будет норм.

Комментарий:
Цена и качество отличные! Выйдет со временем из строя - куплю такой же.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2019
Ольга

Достоинства:
Очень просто им пользоваться. Легко мыть. Не занимает много места на полке в шкафу.

Недостатки:
Недостаток только один - объем. Чаша относительно большая и соответственно количество измельчаемых продуктов должно быть больше одной порции.

Комментарий:
Если есть в доме и другие устройства для измельчения и взбивания, то это устройство будет приятным дополнением, но не замена !!!! У меня сгорел старый блендер, думала обойдусь этим, но нет.......



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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Измельчитель
Тип устройства
измельчитель
Материал корпуса
пластик
Материал рабочей части
нержавеющая сталь
Количество ножей
2
Комплектация
базовая часть, крышка чаши, чаша для измельчения
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Измельчитель-чоппер Bosch MMR08A1; Мощность: 400 Вт; Объем чаши: 0.8 л; Материал чаши: пластик; Импульсный режим: есть; Количество скоростей: 1; Тип: измельчитель-чоппер
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Айк В.

Достоинства:


Комментарий:
У меня уже был такой же измельчитель, который я купил еще до санкций. Сейчас купил второй такой же. Написано было «оригинал». Время покажет, насколько эта информация правильная. Сейчас работает нормально. Что будет со временем, не могу сказать.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Анна Я.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный измельчитель. Беру уже второй. Один себе, второй другу.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Пати Мамаева

Достоинства:


Комментарий:
Пока не пользовалась. выглядит хорошо, надежно. надеюсь служит будет исправно
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Юрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Блендер миксер и измельчитель должен быть накаждой кухне. Очень доволен покупкой. Простакя конструкция, чаша довольно глубокая. Пластик легко моется.При получении смотрите что бы упаковка была запучатана завдской наклейкой!!
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Альберт П.

Достоинства:


Комментарий:
просто "космос" отлично размалывает
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
андрей е.

Достоинства:


Комментарий:
пришел быстро включил-работает
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Виталий П.

Достоинства:


Комментарий:
Пока не пользовался Надеюсь, что получил оригинального БОРЩА
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный измельчитель.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
на первый взгляд измельчитель понравился, нужная вещь на кухне,спасибо большое, коробка правда помятая и склееная, надеюсь на качестве самой машины не отразится
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Antonioni

Достоинства:


Комментарий:
Бош- бренд , обладающий заслуженным доверием пользователей. Измельчитель мощный, единственный недостаток- не очень удобно фиксировать крышку на емкости.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Анна Г.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный измельчитель. Зелень, лук, филе птицы молниеносно измельчает. В использовании пока непродолжительное время, нареканий нет, эффективный агрегат на кухне. Цена отличная.
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Сергей M.

Достоинства:


Комментарий:
Внешне приличный, попробуем на приготовлении хумуса
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Оксана Р.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление отличное. Люблю бытовую технику данного бренда, всегда качественная техника и удобная в использовании. Измельчитель пришёл быстро. Заказала на подарок, коробка в хорошем состоянии, всё работает. На данный момент довольна покупкой.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Питкин Александр

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая вещь, прекрасно взбивает и измельчает
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Артур М.

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо. Ничего лишнего. Простая и вместе с тем функциональная вещь. И моется хорошо. Единственный недостаток -шнур коротковат.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Сергей Х.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел в сроки. Интуитивно понятное устройство. Надёжность вызывает сомнение: включатель- маленький пластмассовый рычажок… Малейшее неосторожное усилие и включать будет нечем устройство за 3 тыр! Измельчает до состояния «мелко порубленного», примерно 1,5х1,5 мм (проверено на моркови).
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Рушан С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая вещь! Молотит на ура! Мне зашла!
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился измельчитель, качество отличное. Пользуюсь каждый день. Справляется с сырыми твёрдыми овощами. Только загружать много не надо. К покупке рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2024
василий и.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобная модель. Правда, рифление не очень удобно отмывать, если запустить. Заливал в стакан массы температурой до ~55-60 градусов, не помутнел и не потрескался. В эксплуатации в семье 4 экземпляра, 5 лет, 4 года, 3 года и год, ни к одному нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
25.10.2024
екатерина и.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный измельчитель. Пользуюсь интенсивно больше месяца. Брала в основном для приготовления фарша. Фарш очень нежный, дети едят с удовольствием, в отличие от того, что из мясорубки. Покупкой очень довольна. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2024
Раушан К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично, родственник остался доволен
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2024
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
Дома проверила, работает. Но еще не пользовалась. Купила именно Бош, потому что дома есть куча техники бош и она живет вечность.
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Брала на подарок, проверила работает, как себя будет вести дальше незнаю.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2023
Полина Б.

Достоинства:


Комментарий:
отлично измельчает, таким же стареньким пропользовалась 10 лет,рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2019
Khromakey Hondey

Достоинства:
Превосходно рубит и крошит, режет и измельчает. Ножи на удивление долго заточку держат: уже несколько месяцев активно использую. Решил сегодня почистить, спросоня чуть задел лезвия-порезался, причем глубого довольно. Внезапный фарш с кровью получился))

Недостатки:
Разбирать-собирать поначалу трудновато, боишься сломать. Потом вроде полегче стало. И ещё-лично мне хотелось бы шнур побольше! Длины не всегда хватает, особенно когда розетка у пола.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2019
Ольга Семенова

Достоинства:
Отличный помощник на кухне для занятых людей! Мелю всё: овощи ( свекла, морковь, капуста)для борща,рыбу и птицу для фарша. Работает ежедневно, с большой нагрузкой более 2-х лет! Не нарадуюсь.

Недостатки:
Мягкие овощи не мелет (лук), но можно лук поместить с морковкой и всё будет норм.

Комментарий:
Цена и качество отличные! Выйдет со временем из строя - куплю такой же.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2019
Ольга

Достоинства:
Очень просто им пользоваться. Легко мыть. Не занимает много места на полке в шкафу.

Недостатки:
Недостаток только один - объем. Чаша относительно большая и соответственно количество измельчаемых продуктов должно быть больше одной порции.

Комментарий:
Если есть в доме и другие устройства для измельчения и взбивания, то это устройство будет приятным дополнением, но не замена !!!! У меня сгорел старый блендер, думала обойдусь этим, но нет.......


Измельчитель Bosch MMR08A1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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