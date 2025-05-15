Измельчитель Bosch MMR08A1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Измельчитель
Тип устройства
измельчитель
Материал корпуса
пластик
Материал рабочей части
нержавеющая сталь
Количество ножей
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-56%2 780 руб. 6 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 90066
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Измельчитель
Тип устройства
измельчитель
Материал корпуса
пластик
Материал рабочей части
нержавеющая сталь
Количество ножей
2
Комплектация
базовая часть, крышка чаши, чаша для измельчения
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х20х20
Вес, кг.
1.35
Описание товара Измельчитель Bosch MMR08A1
Измельчитель-чоппер Bosch MMR08A1; Мощность: 400 Вт; Объем чаши: 0.8 л; Материал чаши: пластик; Импульсный режим: есть; Количество скоростей: 1; Тип: измельчитель-чоппер
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Бренд
Тип товара
Измельчитель
Тип устройства
измельчитель
Материал корпуса
пластик
Материал рабочей части
нержавеющая сталь
Количество ножей
2
Комплектация
базовая часть, крышка чаши, чаша для измельчения
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Измельчитель-чоппер Bosch MMR08A1; Мощность: 400 Вт; Объем чаши: 0.8 л; Материал чаши: пластик; Импульсный режим: есть; Количество скоростей: 1; Тип: измельчитель-чоппер
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки
Достоинства:
Комментарий:
У меня уже был такой же измельчитель, который я купил еще до санкций. Сейчас купил второй такой же. Написано было «оригинал». Время покажет, насколько эта информация правильная. Сейчас работает нормально. Что будет со временем, не могу сказать.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный измельчитель. Беру уже второй. Один себе, второй другу.
Достоинства:
Комментарий:
Пока не пользовалась. выглядит хорошо, надежно. надеюсь служит будет исправно
Достоинства:
Комментарий:
Блендер миксер и измельчитель должен быть накаждой кухне. Очень доволен покупкой. Простакя конструкция, чаша довольно глубокая. Пластик легко моется.При получении смотрите что бы упаковка была запучатана завдской наклейкой!!
Достоинства:
Комментарий:
просто "космос" отлично размалывает
Достоинства:
Комментарий:
пришел быстро включил-работает
Достоинства:
Комментарий:
Пока не пользовался Надеюсь, что получил оригинального БОРЩА
Достоинства:
Комментарий:
Отличный измельчитель.
Достоинства:
Комментарий:
на первый взгляд измельчитель понравился, нужная вещь на кухне,спасибо большое, коробка правда помятая и склееная, надеюсь на качестве самой машины не отразится
Достоинства:
Комментарий:
Бош- бренд , обладающий заслуженным доверием пользователей. Измельчитель мощный, единственный недостаток- не очень удобно фиксировать крышку на емкости.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный измельчитель. Зелень, лук, филе птицы молниеносно измельчает. В использовании пока непродолжительное время, нареканий нет, эффективный агрегат на кухне. Цена отличная.
Достоинства:
Комментарий:
Внешне приличный, попробуем на приготовлении хумуса
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление отличное. Люблю бытовую технику данного бренда, всегда качественная техника и удобная в использовании. Измельчитель пришёл быстро. Заказала на подарок, коробка в хорошем состоянии, всё работает. На данный момент довольна покупкой.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая вещь, прекрасно взбивает и измельчает
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо. Ничего лишнего. Простая и вместе с тем функциональная вещь. И моется хорошо. Единственный недостаток -шнур коротковат.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел в сроки. Интуитивно понятное устройство. Надёжность вызывает сомнение: включатель- маленький пластмассовый рычажок… Малейшее неосторожное усилие и включать будет нечем устройство за 3 тыр! Измельчает до состояния «мелко порубленного», примерно 1,5х1,5 мм (проверено на моркови).
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая вещь! Молотит на ура! Мне зашла!
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился измельчитель, качество отличное. Пользуюсь каждый день. Справляется с сырыми твёрдыми овощами. Только загружать много не надо. К покупке рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобная модель. Правда, рифление не очень удобно отмывать, если запустить. Заливал в стакан массы температурой до ~55-60 градусов, не помутнел и не потрескался. В эксплуатации в семье 4 экземпляра, 5 лет, 4 года, 3 года и год, ни к одному нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный измельчитель. Пользуюсь интенсивно больше месяца. Брала в основном для приготовления фарша. Фарш очень нежный, дети едят с удовольствием, в отличие от того, что из мясорубки. Покупкой очень довольна. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично, родственник остался доволен
Достоинства:
Комментарий:
Дома проверила, работает. Но еще не пользовалась. Купила именно Бош, потому что дома есть куча техники бош и она живет вечность.
Достоинства:
Комментарий:
Брала на подарок, проверила работает, как себя будет вести дальше незнаю.
Достоинства:
Комментарий:
отлично измельчает, таким же стареньким пропользовалась 10 лет,рекомендую!
Достоинства:
Превосходно рубит и крошит, режет и измельчает. Ножи на удивление долго заточку держат: уже несколько месяцев активно использую. Решил сегодня почистить, спросоня чуть задел лезвия-порезался, причем глубого довольно. Внезапный фарш с кровью получился))
Недостатки:
Разбирать-собирать поначалу трудновато, боишься сломать. Потом вроде полегче стало. И ещё-лично мне хотелось бы шнур побольше! Длины не всегда хватает, особенно когда розетка у пола.
Достоинства:
Отличный помощник на кухне для занятых людей! Мелю всё: овощи ( свекла, морковь, капуста)для борща,рыбу и птицу для фарша. Работает ежедневно, с большой нагрузкой более 2-х лет! Не нарадуюсь.
Недостатки:
Мягкие овощи не мелет (лук), но можно лук поместить с морковкой и всё будет норм.
Комментарий:
Цена и качество отличные! Выйдет со временем из строя - куплю такой же.
Достоинства:
Очень просто им пользоваться. Легко мыть. Не занимает много места на полке в шкафу.
Недостатки:
Недостаток только один - объем. Чаша относительно большая и соответственно количество измельчаемых продуктов должно быть больше одной порции.
Комментарий:
Если есть в доме и другие устройства для измельчения и взбивания, то это устройство будет приятным дополнением, но не замена !!!! У меня сгорел старый блендер, думала обойдусь этим, но нет.......
Измельчитель Bosch MMR08A1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Измельчитель Bosch MMR08A1
Достоинства:
Комментарий:
У меня уже был такой же измельчитель, который я купил еще до санкций. Сейчас купил второй такой же. Написано было «оригинал». Время покажет, насколько эта информация правильная. Сейчас работает нормально. Что будет со временем, не могу сказать.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный измельчитель. Беру уже второй. Один себе, второй другу.
Достоинства:
Комментарий:
Пока не пользовалась. выглядит хорошо, надежно. надеюсь служит будет исправно
Достоинства:
Комментарий:
Блендер миксер и измельчитель должен быть накаждой кухне. Очень доволен покупкой. Простакя конструкция, чаша довольно глубокая. Пластик легко моется.При получении смотрите что бы упаковка была запучатана завдской наклейкой!!
Достоинства:
Комментарий:
просто "космос" отлично размалывает
Достоинства:
Комментарий:
пришел быстро включил-работает
Достоинства:
Комментарий:
Пока не пользовался Надеюсь, что получил оригинального БОРЩА
Достоинства:
Комментарий:
Отличный измельчитель.
Достоинства:
Комментарий:
на первый взгляд измельчитель понравился, нужная вещь на кухне,спасибо большое, коробка правда помятая и склееная, надеюсь на качестве самой машины не отразится
Достоинства:
Комментарий:
Бош- бренд , обладающий заслуженным доверием пользователей. Измельчитель мощный, единственный недостаток- не очень удобно фиксировать крышку на емкости.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный измельчитель. Зелень, лук, филе птицы молниеносно измельчает. В использовании пока непродолжительное время, нареканий нет, эффективный агрегат на кухне. Цена отличная.
Достоинства:
Комментарий:
Внешне приличный, попробуем на приготовлении хумуса
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление отличное. Люблю бытовую технику данного бренда, всегда качественная техника и удобная в использовании. Измельчитель пришёл быстро. Заказала на подарок, коробка в хорошем состоянии, всё работает. На данный момент довольна покупкой.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая вещь, прекрасно взбивает и измельчает
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо. Ничего лишнего. Простая и вместе с тем функциональная вещь. И моется хорошо. Единственный недостаток -шнур коротковат.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел в сроки. Интуитивно понятное устройство. Надёжность вызывает сомнение: включатель- маленький пластмассовый рычажок… Малейшее неосторожное усилие и включать будет нечем устройство за 3 тыр! Измельчает до состояния «мелко порубленного», примерно 1,5х1,5 мм (проверено на моркови).
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая вещь! Молотит на ура! Мне зашла!
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился измельчитель, качество отличное. Пользуюсь каждый день. Справляется с сырыми твёрдыми овощами. Только загружать много не надо. К покупке рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобная модель. Правда, рифление не очень удобно отмывать, если запустить. Заливал в стакан массы температурой до ~55-60 градусов, не помутнел и не потрескался. В эксплуатации в семье 4 экземпляра, 5 лет, 4 года, 3 года и год, ни к одному нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный измельчитель. Пользуюсь интенсивно больше месяца. Брала в основном для приготовления фарша. Фарш очень нежный, дети едят с удовольствием, в отличие от того, что из мясорубки. Покупкой очень довольна. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично, родственник остался доволен
Достоинства:
Комментарий:
Дома проверила, работает. Но еще не пользовалась. Купила именно Бош, потому что дома есть куча техники бош и она живет вечность.
Достоинства:
Комментарий:
Брала на подарок, проверила работает, как себя будет вести дальше незнаю.
Достоинства:
Комментарий:
отлично измельчает, таким же стареньким пропользовалась 10 лет,рекомендую!
Достоинства:
Превосходно рубит и крошит, режет и измельчает. Ножи на удивление долго заточку держат: уже несколько месяцев активно использую. Решил сегодня почистить, спросоня чуть задел лезвия-порезался, причем глубого довольно. Внезапный фарш с кровью получился))
Недостатки:
Разбирать-собирать поначалу трудновато, боишься сломать. Потом вроде полегче стало. И ещё-лично мне хотелось бы шнур побольше! Длины не всегда хватает, особенно когда розетка у пола.
Достоинства:
Отличный помощник на кухне для занятых людей! Мелю всё: овощи ( свекла, морковь, капуста)для борща,рыбу и птицу для фарша. Работает ежедневно, с большой нагрузкой более 2-х лет! Не нарадуюсь.
Недостатки:
Мягкие овощи не мелет (лук), но можно лук поместить с морковкой и всё будет норм.
Комментарий:
Цена и качество отличные! Выйдет со временем из строя - куплю такой же.
Достоинства:
Очень просто им пользоваться. Легко мыть. Не занимает много места на полке в шкафу.
Недостатки:
Недостаток только один - объем. Чаша относительно большая и соответственно количество измельчаемых продуктов должно быть больше одной порции.
Комментарий:
Если есть в доме и другие устройства для измельчения и взбивания, то это устройство будет приятным дополнением, но не замена !!!! У меня сгорел старый блендер, думала обойдусь этим, но нет.......