Edith Piaf - Greatest Hits (coloured) (3596974879966) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Edith Piaf
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Шансон
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб.
В наличии
Код товара: 719442
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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974879966]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Edith Piaf
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Шансон
Трек-лист
La Vie En Rose, Paris, J’m’en fous pas mal, Plus bleu que tes yeux, L’Homme ? la moto, ? quoi ?a sert l’amour ?, Hymne ? l’amour, Les Amants De Paris, La Valse de L’Amour, Le “?a ira”, Cri du c?ur, Les trois cloches, L’Accord?oniste, Padam, Padam…, Sous le ciel de Paris, La Goualante du pauvre Jean, Autumn Leaves (Les feuilles mortes), Mon Dieu, Exodus, Hymn to Love, La foule, Mon man?ge ? moi (Tu me fais tourner la t?te), La Vie En Rose (English Version), Tu Es Partout, Johnny, Tu N’Es Pas un A
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Edith Piaf - Greatest Hits (coloured) (3596974879966) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: La Vie En Rose, Paris, J’m’en fous pas mal, Plus bleu que tes yeux, L’Homme ? la moto, ? quoi ?a sert l’amour ?, Hymne ? l’amour, Les Amants De Paris, La Valse de L’Amour, Le “?a ira”, Cri du c?ur, Les trois cloches, L’Accord?oniste, Padam, Padam…, Sous le ciel de Paris, La Goualante du pauvre Jean, Autumn Leaves (Les feuilles mortes), Mon Dieu, Exodus, Hymn to Love, La foule, Mon man?ge ? moi (Tu me fais tourner la t?te), La Vie En Rose (English Version), Tu Es Partout, Johnny, Tu N’Es Pas un Ange, Les Amants d’un jour, Milord, Non, je ne regrette rien
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон, Цветной винил
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Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974879966]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Edith Piaf
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Шансон
Трек-лист
La Vie En Rose, Paris, J’m’en fous pas mal, Plus bleu que tes yeux, L’Homme ? la moto, ? quoi ?a sert l’amour ?, Hymne ? l’amour, Les Amants De Paris, La Valse de L’Amour, Le “?a ira”, Cri du c?ur, Les trois cloches, L’Accord?oniste, Padam, Padam…, Sous le ciel de Paris, La Goualante du pauvre Jean, Autumn Leaves (Les feuilles mortes), Mon Dieu, Exodus, Hymn to Love, La foule, Mon man?ge ? moi (Tu me fais tourner la t?te), La Vie En Rose (English Version), Tu Es Partout, Johnny, Tu N’Es Pas un A
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Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: La Vie En Rose, Paris, J’m’en fous pas mal, Plus bleu que tes yeux, L’Homme ? la moto, ? quoi ?a sert l’amour ?, Hymne ? l’amour, Les Amants De Paris, La Valse de L’Amour, Le “?a ira”, Cri du c?ur, Les trois cloches, L’Accord?oniste, Padam, Padam…, Sous le ciel de Paris, La Goualante du pauvre Jean, Autumn Leaves (Les feuilles mortes), Mon Dieu, Exodus, Hymn to Love, La foule, Mon man?ge ? moi (Tu me fais tourner la t?te), La Vie En Rose (English Version), Tu Es Partout, Johnny, Tu N’Es Pas un Ange, Les Amants d’un jour, Milord, Non, je ne regrette rien
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон, Цветной винил
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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