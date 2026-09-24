Michael Buble - It's Time (deluxe) (0093624831105) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Michael Buble
Альбом (сингл)
It's Time
Жанр
Swing
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб.
В наличии
Код товара: 719439
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 940 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Reprise
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reprise
Barcode
[0093624831105]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Michael Buble
Альбом (сингл)
It's Time
Жанр
Swing
Трек-лист
Feeling Good, A Foggy Day (In London Town), You Don't Know Me, Quando, Quando, Quando, Home, Can't Buy Me Love, The More I See You, Save The Last Dance For Me, Try A Little Tenderness, How Sweet It Is, Song For You, I've Got You Under My Skin, You And I, Mack The Knife, Dream A Little Dream Of Me, Just Like You, Home (Remix), I'll Be Seeing You, Nice 'n' Easy, Softly As I Leave You, It's All In The Game, I'm Beginning To See The Light, Feeling Good (Live 2005), You'll Never Know (Live 2005), My
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Michael Buble - It's Time (deluxe) (0093624831105) виниловая пластинка
Делюкс-издание к 20-летию прорывного студийного альбома Майкла Бубле «It's Time» на двухслойном серебряном виниле. Включает оригинальный альбом, проданный по всему миру тиражом более 10 миллионов экземпляров, включая такие хиты, как « Home » и « Feeling Good », а также второй диск с 12 песнями, записанными во время сессий «It's Time». Включает две ранее не издававшиеся песни: ранее не издававшуюся оригинальную «Just Like You», которую Майкл написал в 16 лет, и « I'll Be Seeing You », а также другие бонус-треки, такие как « Mack The Knife », « Dream A Little Dream Of Me », « I'm Beginning To See The Light » и другие.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 690 руб.1423 руб. в СплитDeftones - Gore (0093624926498) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 690 руб.1423 руб. в СплитTyler, The Creator, Flower Boy (0889854690519) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 5 690 руб.1423 руб. в СплитQueens Of The Stone Age, Villains (0744861112518) виниловая плас...
-
В наличииЦена 5 690 руб.1423 руб. в СплитAlter Bridge - Walk The Sky (0840588125142) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 690 руб.1423 руб. в СплитExodus - Persona Non Grata (Coloured) (0727361415914) виниловая ...
-
В наличииЦена 5 700 руб.1425 руб. в СплитThe Flower Kings - By Royal Decree (Box) (0194399532812) винилов...
-
В наличииЦена 5 700 руб.1425 руб. в СплитJoni Mitchell - Live At Carnegie Hall 1969 (0603497844517) винил...
-
В наличииЦена 5 700 руб.1425 руб. в СплитNeil Young - Barn (Box) (0093624877547) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 700 руб.1425 руб. в СплитThe Replacements - Sorry Ma, Forgot To Take Out The Trash (06034...
-
В наличииЦена 5 710 руб.1428 руб. в СплитBlack Sabbath - 13 (0602537349609) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 710 руб.1428 руб. в СплитCharlie Haden, Beyond The Missouri Sky (0600753832226) виниловая...
-
В наличииЦена 5 710 руб.1428 руб. в СплитMick Jagger - Goddess In The Doorway (Half Speed) (0602508118463...
Бренд
Reprise
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reprise
Barcode
[0093624831105]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Michael Buble
Альбом (сингл)
It's Time
Жанр
Swing
Трек-лист
Feeling Good, A Foggy Day (In London Town), You Don't Know Me, Quando, Quando, Quando, Home, Can't Buy Me Love, The More I See You, Save The Last Dance For Me, Try A Little Tenderness, How Sweet It Is, Song For You, I've Got You Under My Skin, You And I, Mack The Knife, Dream A Little Dream Of Me, Just Like You, Home (Remix), I'll Be Seeing You, Nice 'n' Easy, Softly As I Leave You, It's All In The Game, I'm Beginning To See The Light, Feeling Good (Live 2005), You'll Never Know (Live 2005), My
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Делюкс-издание к 20-летию прорывного студийного альбома Майкла Бубле «It's Time» на двухслойном серебряном виниле. Включает оригинальный альбом, проданный по всему миру тиражом более 10 миллионов экземпляров, включая такие хиты, как « Home » и « Feeling Good », а также второй диск с 12 песнями, записанными во время сессий «It's Time». Включает две ранее не издававшиеся песни: ранее не издававшуюся оригинальную «Just Like You», которую Майкл написал в 16 лет, и « I'll Be Seeing You », а также другие бонус-треки, такие как « Mack The Knife », « Dream A Little Dream Of Me », « I'm Beginning To See The Light » и другие.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Michael Buble - It's Time (deluxe) (0093624831105) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Michael Buble - It's Time (deluxe) (0093624831105) виниловая пластинка