OST - Yellowstone (Brian Tyler) (8719262039001) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Yellowstone
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719413
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039001]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Yellowstone
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Returning, Through The Ages, The River, Regret, Wandering, Reunion, Let Them Come, Expansive Horizon, Dawn, Trapped Souls, Mourning, Adagio, Proud Thieves, Lost And Found, Burying Secrets, Valley Of The Soul, Stratus, Unimagined, Crimes Of Heritage, Impressions, Code White, Shame Hurts The Most, Yellowstone Main Titles
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
At The Movies – MOVATM224
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Yellowstone (Brian Tyler) (8719262039001) виниловая пластинка
Виниловое LP-издание оригинального саундтрека к телесериалу «Йеллоустоун» композитора Брайана Тайлера.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039001]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Yellowstone
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Returning, Through The Ages, The River, Regret, Wandering, Reunion, Let Them Come, Expansive Horizon, Dawn, Trapped Souls, Mourning, Adagio, Proud Thieves, Lost And Found, Burying Secrets, Valley Of The Soul, Stratus, Unimagined, Crimes Of Heritage, Impressions, Code White, Shame Hurts The Most, Yellowstone Main Titles
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
At The Movies – MOVATM224
Страна производитель
Нидерланды
Виниловое LP-издание оригинального саундтрека к телесериалу «Йеллоустоун» композитора Брайана Тайлера.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
OST - Yellowstone (Brian Tyler) (8719262039001) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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