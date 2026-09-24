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Opeth - Blackwater Park (0198029470512) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Opeth - Blackwater Park (0198029470512) виниловая пластинка

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Opeth - Blackwater Park (0198029470512) виниловая пластинка - фото 1
Opeth - Blackwater Park (0198029470512) виниловая пластинка - фото 2
Opeth - Blackwater Park (0198029470512) виниловая пластинка - фото 3
Opeth - Blackwater Park (0198029470512) виниловая пластинка - фото 4
Opeth - Blackwater Park (0198029470512) виниловая пластинка - фото 5
Opeth - Blackwater Park (0198029470512) виниловая пластинка - фото 6
Opeth - Blackwater Park (0198029470512) виниловая пластинка - фото 7
Opeth - Blackwater Park (0198029470512) виниловая пластинка - фото 8
Opeth - Blackwater Park (0198029470512) виниловая пластинка - фото 9
Opeth - Blackwater Park (0198029470512) виниловая пластинка - фото 10
Opeth - Blackwater Park (0198029470512) виниловая пластинка - фото 11
Opeth - Blackwater Park (0198029470512) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Opeth
Альбом (сингл)
Blackwater Park
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Opeth - Blackwater Park (0198029470512) виниловая пластинка - фото 1
  • Opeth - Blackwater Park (0198029470512) виниловая пластинка - фото 2
  • Opeth - Blackwater Park (0198029470512) виниловая пластинка - фото 3
  • Opeth - Blackwater Park (0198029470512) виниловая пластинка - фото 4
  • Opeth - Blackwater Park (0198029470512) виниловая пластинка - фото 5
  • Opeth - Blackwater Park (0198029470512) виниловая пластинка - фото 6
  • Opeth - Blackwater Park (0198029470512) виниловая пластинка - фото 7
  • Opeth - Blackwater Park (0198029470512) виниловая пластинка - фото 8
  • Opeth - Blackwater Park (0198029470512) виниловая пластинка - фото 9
  • Opeth - Blackwater Park (0198029470512) виниловая пластинка - фото 10
  • Opeth - Blackwater Park (0198029470512) виниловая пластинка - фото 11
  • Opeth - Blackwater Park (0198029470512) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719397
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Opeth - Blackwater Park (0198029470512) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music for Nations
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music For Nations
Barcode
[0198029470512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Opeth
Альбом (сингл)
Blackwater Park
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Leper Affinity, Bleak, Harvest, The Drapery Falls, Dirge for November, The Funeral Portrait, Patterns in the Ivy, Blackwater Park
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Opeth - Blackwater Park (0198029470512) виниловая пластинка

Blackwater Park — пятый студийный альбом шведской прогрессив-дэт-метал-группы Opeth, выпущенный в 2001 году. Альбом знаменует собой первое сотрудничество между фронтменом Porcupine Tree Стивеном Уилсоном и группой, поскольку Уилсон был привлечён для продюсирования альбома. Это способствовало изменению музыкального стиля Opeth. Песни «The Drapery Falls» и «Still Day Beneath the Sun» были выпущены в качестве синглов. Хотя Blackwater Park не попал в чарты Северной Америки или Великобритании, это был коммерческий прорыв для группы. Альбом был высоко оценён критиками, а Эдуардо Ривадавия из AllMusic заявил, что альбом «несомненно, является идеальным введением в замечательное творчество группы». В 2020 году Loudwire назвал Blackwater Park альбомом номер один в жанре прог-метал всех времён. Журнал Rolling Stone поставил альбом на 55-е место в своём списке «100 величайших метал-альбомов всех времен».

Отзывы о товаре Opeth - Blackwater Park (0198029470512) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music for Nations
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music For Nations
Barcode
[0198029470512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Opeth
Альбом (сингл)
Blackwater Park
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Leper Affinity, Bleak, Harvest, The Drapery Falls, Dirge for November, The Funeral Portrait, Patterns in the Ivy, Blackwater Park
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Blackwater Park — пятый студийный альбом шведской прогрессив-дэт-метал-группы Opeth, выпущенный в 2001 году. Альбом знаменует собой первое сотрудничество между фронтменом Porcupine Tree Стивеном Уилсоном и группой, поскольку Уилсон был привлечён для продюсирования альбома. Это способствовало изменению музыкального стиля Opeth. Песни «The Drapery Falls» и «Still Day Beneath the Sun» были выпущены в качестве синглов. Хотя Blackwater Park не попал в чарты Северной Америки или Великобритании, это был коммерческий прорыв для группы. Альбом был высоко оценён критиками, а Эдуардо Ривадавия из AllMusic заявил, что альбом «несомненно, является идеальным введением в замечательное творчество группы». В 2020 году Loudwire назвал Blackwater Park альбомом номер один в жанре прог-метал всех времён. Журнал Rolling Stone поставил альбом на 55-е место в своём списке «100 величайших метал-альбомов всех времен».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Opeth - Blackwater Park (0198029470512) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4780 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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