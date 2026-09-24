Mother Love Bone - Shine (EP) (0602478357411) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Mother Love Bone - Shine (EP) (0602478357411) виниловая пластинка
«Shine» — дебютный мини-альбом группы Mother Love Bone из Сиэтла, первоначально выпущенный в 1989 году и ставший ключевым релизом в начале масштабной эпохи гранжа. В записи мини-альбома "Shine" приняли участие Джефф Амент и Стоун Госсард, основавшие Pearl Jam, а также легендарный вокалист Эндрю Вуд, скончавшийся в 1990 году в возрасте всего 24 лет. «Shine» – интригующий документ переходного периода в рок-музыке, записанный в ноябре 1988 года в студии London Bridge Studios в Сиэтле. Мини-альбом, выпущенный 6 марта 1989 года, представляет собой уникальное сочетание глэм-хард-рока с ранними чертами гранжа. Сразу бросается в глаза яркий стиль фронтмена Эндрю Вуда, чьи поэтичные и визуально насыщенные тексты создают меланхоличную, но энергичную атмосферу. Его вокал, напоминающий о таких легендарных личностях, как Роберт Плант и Иэн Эстбери, придаёт всему альбому неподвластную времени душу. Музыкальную основу закладывают Джефф Амент и Стоун Госсард, позже прославившиеся в Pearl Jam, которые уже чётко устанавливают свой фирменный стиль с мощными басовыми линиями и грувовыми гитарами.
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