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ABBA - Ring Ring (Half Speed) (0602445928385) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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ABBA - Ring Ring (Half Speed) (0602445928385) виниловая пластинка

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ABBA - Ring Ring (Half Speed) (0602445928385) виниловая пластинка - фото 1
ABBA - Ring Ring (Half Speed) (0602445928385) виниловая пластинка - фото 2
ABBA - Ring Ring (Half Speed) (0602445928385) виниловая пластинка - фото 3
ABBA - Ring Ring (Half Speed) (0602445928385) виниловая пластинка - фото 4
ABBA - Ring Ring (Half Speed) (0602445928385) виниловая пластинка - фото 5
ABBA - Ring Ring (Half Speed) (0602445928385) виниловая пластинка - фото 6
ABBA - Ring Ring (Half Speed) (0602445928385) виниловая пластинка - фото 7
ABBA - Ring Ring (Half Speed) (0602445928385) виниловая пластинка - фото 8
ABBA - Ring Ring (Half Speed) (0602445928385) виниловая пластинка - фото 9
ABBA - Ring Ring (Half Speed) (0602445928385) виниловая пластинка - фото 10
ABBA - Ring Ring (Half Speed) (0602445928385) виниловая пластинка - фото 11
ABBA - Ring Ring (Half Speed) (0602445928385) виниловая пластинка - фото 12
ABBA - Ring Ring (Half Speed) (0602445928385) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
ABBA
Альбом (сингл)
Ring Ring
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • ABBA - Ring Ring (Half Speed) (0602445928385) виниловая пластинка - фото 1
  • ABBA - Ring Ring (Half Speed) (0602445928385) виниловая пластинка - фото 2
  • ABBA - Ring Ring (Half Speed) (0602445928385) виниловая пластинка - фото 3
  • ABBA - Ring Ring (Half Speed) (0602445928385) виниловая пластинка - фото 4
  • ABBA - Ring Ring (Half Speed) (0602445928385) виниловая пластинка - фото 5
  • ABBA - Ring Ring (Half Speed) (0602445928385) виниловая пластинка - фото 6
  • ABBA - Ring Ring (Half Speed) (0602445928385) виниловая пластинка - фото 7
  • ABBA - Ring Ring (Half Speed) (0602445928385) виниловая пластинка - фото 8
  • ABBA - Ring Ring (Half Speed) (0602445928385) виниловая пластинка - фото 9
  • ABBA - Ring Ring (Half Speed) (0602445928385) виниловая пластинка - фото 10
  • ABBA - Ring Ring (Half Speed) (0602445928385) виниловая пластинка - фото 11
  • ABBA - Ring Ring (Half Speed) (0602445928385) виниловая пластинка - фото 12
  • ABBA - Ring Ring (Half Speed) (0602445928385) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719307
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Характеристики

Бренд
Polar Music International A.B.
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polar Music International A.B.
Barcode
[0602445928385]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
ABBA
Альбом (сингл)
Ring Ring
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Ring, Ring - Swedish Version, Another Town, Another Train, Disillusion, People Need Love, I Saw It In The Mirror, Nina, Pretty Ballerina, Love Isn't Easy (But It Sure Is Hard Enough), Me And Bobby And Bobby's Brother, He Is Your Brother, Ring Ring - English Version, I Am Just A Girl, Rock'N'Roll Band
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Mastered At Abbey Road Studios - Half Speed Mastering
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
открытка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара ABBA - Ring Ring (Half Speed) (0602445928385) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ring, Ring - Swedish Version, Another Town, Another Train, Disillusion, People Need Love, I Saw It In The Mirror, Nina, Pretty Ballerina, Love Isn't Easy (But It Sure Is Hard Enough), Me And Bobby And Bobby's Brother, He Is Your Brother, Ring Ring - English Version, I Am Just A Girl, Rock'N'Roll Band

Отзывы о товаре ABBA - Ring Ring (Half Speed) (0602445928385) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Polar Music International A.B.
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polar Music International A.B.
Barcode
[0602445928385]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
ABBA
Альбом (сингл)
Ring Ring
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Ring, Ring - Swedish Version, Another Town, Another Train, Disillusion, People Need Love, I Saw It In The Mirror, Nina, Pretty Ballerina, Love Isn't Easy (But It Sure Is Hard Enough), Me And Bobby And Bobby's Brother, He Is Your Brother, Ring Ring - English Version, I Am Just A Girl, Rock'N'Roll Band
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Mastered At Abbey Road Studios - Half Speed Mastering
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
открытка
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ring, Ring - Swedish Version, Another Town, Another Train, Disillusion, People Need Love, I Saw It In The Mirror, Nina, Pretty Ballerina, Love Isn't Easy (But It Sure Is Hard Enough), Me And Bobby And Bobby's Brother, He Is Your Brother, Ring Ring - English Version, I Am Just A Girl, Rock'N'Roll Band
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Отзывы


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