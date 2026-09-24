Top.Mail.Ru
Тиски слесарные STAYER 125 мм, (3256) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Тиски слесарные STAYER 125 мм, (3256)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Тиски слесарные STAYER 125 мм, (3256)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Тиски
Ширина губок
125
Способ крепления
винты/болты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 060 руб. 
Начислим 65 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719297
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Тиски слесарные STAYER 125 мм, (3256)
4 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип инструмента
Тиски
Наковальня
Да
Материал основания
чугун
Поворотное основание
Да
Ширина губок
125
Способ крепления
винты/болты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х18х14
Вес, кг.
7.09

Описание товара Тиски слесарные STAYER 125 мм, (3256)

Поворотные тиски STAYER MASTER 120 мм 3256 предназначены для надежной и быстрой фиксации различных деталей. Управление приспособлением осуществляется с помощью винтового зажима с удобной рукояткой, перемещающейся относительно центра. Тиски этой модели устанавливаются на рабочий стол или верстак посредством болтовых соединений через три готовых отверстия в основании. Данное устройство широко используется в слесарном деле.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Тиски слесарные STAYER 125 мм, (3256)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Stayer
Тип инструмента
Тиски
Наковальня
Да
Материал основания
чугун
Поворотное основание
Да
Ширина губок
125
Способ крепления
винты/болты
Страна производитель
Китай
Описание
Поворотные тиски STAYER MASTER 120 мм 3256 предназначены для надежной и быстрой фиксации различных деталей. Управление приспособлением осуществляется с помощью винтового зажима с удобной рукояткой, перемещающейся относительно центра. Тиски этой модели устанавливаются на рабочий стол или верстак посредством болтовых соединений через три готовых отверстия в основании. Данное устройство широко используется в слесарном деле.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тиски слесарные STAYER 125 мм, (3256) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4060 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...