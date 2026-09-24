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Тиски ЗУБР 100 мм, трехсторонние станочные сверлильные, Профессионал (32723) купить с доставкой в Москве
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Тиски ЗУБР 100 мм, трехсторонние станочные сверлильные, Профессионал (32723)

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Тиски ЗУБР 100 мм, трехсторонние станочные сверлильные, Профессионал (32723) - фото 1
Тиски ЗУБР 100 мм, трехсторонние станочные сверлильные, Профессионал (32723) - фото 2
Тиски ЗУБР 100 мм, трехсторонние станочные сверлильные, Профессионал (32723) - фото 3
Тиски ЗУБР 100 мм, трехсторонние станочные сверлильные, Профессионал (32723) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Тиски
Ширина губок
100
Расход губок
100
Способ крепления
винты/болты
  • Тиски ЗУБР 100 мм, трехсторонние станочные сверлильные, Профессионал (32723) - фото 1
  • Тиски ЗУБР 100 мм, трехсторонние станочные сверлильные, Профессионал (32723) - фото 2
  • Тиски ЗУБР 100 мм, трехсторонние станочные сверлильные, Профессионал (32723) - фото 3
  • Тиски ЗУБР 100 мм, трехсторонние станочные сверлильные, Профессионал (32723) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб. 
Начислим 76 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719294
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Тиски ЗУБР 100 мм, трехсторонние станочные сверлильные, Профессионал (32723)
4 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Тиски
Материал основания
чугун
Ширина губок
100
Расход губок
100
Способ крепления
винты/болты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х17х8
Вес, кг.
4.7

Описание товара Тиски ЗУБР 100 мм, трехсторонние станочные сверлильные, Профессионал (32723)

Трехсторонние станочные сверлильные тиски - высокоточный инструмент для надёжного фиксирования деталей во время сверлильных работ. Предназначены для закрепления деталей при выполнении различных видов точных слесарных работ, механических и ювелирных работ. Призматические пазы неподвижной губки позволяют зажимать горизонтально и вертикально цилиндрические заготовки.



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Отзывы о товаре Тиски ЗУБР 100 мм, трехсторонние станочные сверлильные, Профессионал (32723)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Тиски
Материал основания
чугун
Ширина губок
100
Расход губок
100
Способ крепления
винты/болты
Страна производитель
Китай
Описание
Трехсторонние станочные сверлильные тиски - высокоточный инструмент для надёжного фиксирования деталей во время сверлильных работ. Предназначены для закрепления деталей при выполнении различных видов точных слесарных работ, механических и ювелирных работ. Призматические пазы неподвижной губки позволяют зажимать горизонтально и вертикально цилиндрические заготовки.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тиски ЗУБР 100 мм, трехсторонние станочные сверлильные, Профессионал (32723) - купить по цене 4700 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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