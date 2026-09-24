Кувалда KRAFTOOL Steel FORCE, 4 кг, со стальной удлинённой обрезиненной рукояткой (2009-4)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Кувалда
Форма бойка
круглый
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб.
В наличии
Код товара: 721927
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Загружаем...
5 240 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Кувалда
Комплектация
инструмент, документация, упаковка
Форма бойка
круглый
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
сталь
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х17х6
Вес, кг.
4.72
Описание товара Кувалда KRAFTOOL Steel FORCE, 4 кг, со стальной удлинённой обрезиненной рукояткой (2009-4)
Кувалда KRAFTOOL 2009-5 предназначена для слесарно-монтажных работ. Рукоятка армирована стальными стержнями. Кованая инструментальная сталь. Закалено токами высокой частоты. Удобная рукоять с прорезиненным хватом и утолщением на конце исключает выскальзывание инструмента даже при сильном замахе. Боек надежно насажен и расклинен.Неразрушимый инструмент, армированный стальными стержнями. Мощь в каждом движении.
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Бренд
Тип инструмента
Кувалда
Комплектация
инструмент, документация, упаковка
Форма бойка
круглый
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
сталь
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
600
Страна производитель
Китай
Кувалда KRAFTOOL 2009-5 предназначена для слесарно-монтажных работ. Рукоятка армирована стальными стержнями. Кованая инструментальная сталь. Закалено токами высокой частоты. Удобная рукоять с прорезиненным хватом и утолщением на конце исключает выскальзывание инструмента даже при сильном замахе. Боек надежно насажен и расклинен.Неразрушимый инструмент, армированный стальными стержнями. Мощь в каждом движении.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Кувалда KRAFTOOL Steel FORCE, 4 кг, со стальной удлинённой обрезиненной рукояткой (2009-4) – стоимость товара 5240 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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