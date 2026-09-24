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Набор торцовых головок ЗУБР ТБ-20, 20 предм., (1/2?), Профессионал (27647-H20) купить с доставкой в Москве
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Набор торцовых головок ЗУБР ТБ-20, 20 предм., (1/2?), Профессионал (27647-H20)

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Набор торцовых головок ЗУБР ТБ-20, 20 предм., (1/2?), Профессионал (27647-H20) - фото 1
Набор торцовых головок ЗУБР ТБ-20, 20 предм., (1/2?), Профессионал (27647-H20) - фото 2
Набор торцовых головок ЗУБР ТБ-20, 20 предм., (1/2?), Профессионал (27647-H20) - фото 3
Набор торцовых головок ЗУБР ТБ-20, 20 предм., (1/2?), Профессионал (27647-H20) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Набор торцовых головок
  • Набор торцовых головок ЗУБР ТБ-20, 20 предм., (1/2?), Профессионал (27647-H20) - фото 1
  • Набор торцовых головок ЗУБР ТБ-20, 20 предм., (1/2?), Профессионал (27647-H20) - фото 2
  • Набор торцовых головок ЗУБР ТБ-20, 20 предм., (1/2?), Профессионал (27647-H20) - фото 3
  • Набор торцовых головок ЗУБР ТБ-20, 20 предм., (1/2?), Профессионал (27647-H20) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 570 руб. 
Начислим 74 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721336
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор торцовых головок ЗУБР ТБ-20, 20 предм., (1/2?), Профессионал (27647-H20)
4 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Набор торцовых головок
Комплектация
Головки торцовые 1/2", 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 мм - 18 шт; Трещотка с быстрым сбросом 1/2", 72 зубца - 1 шт; Удлинитель, 125 мм - 1 шт.
Материал инструмента
CrMo
Размер присоединительного квадрата
1/2 дюйма
Длина, мм
390
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х19х6
Вес, кг.
2.55

Описание товара Набор торцовых головок ЗУБР ТБ-20, 20 предм., (1/2?), Профессионал (27647-H20)

Набор торцовых головок ЗУБР Профессионал ТБ-20 20 предметов 27647-H20_z01 удовлетворяет требованиям ГОСТов и международных стандартов. Имеет большой ресурс и сохраняет свои высокие свойства на протяжении всего срока службы. Применяется для работ с крепежом.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Набор торцовых головок ЗУБР ТБ-20, 20 предм., (1/2?), Профессионал (27647-H20)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Набор торцовых головок
Комплектация
Головки торцовые 1/2", 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 мм - 18 шт; Трещотка с быстрым сбросом 1/2", 72 зубца - 1 шт; Удлинитель, 125 мм - 1 шт.
Материал инструмента
CrMo
Размер присоединительного квадрата
1/2 дюйма
Длина, мм
390
Страна производитель
Китай
Описание
Набор торцовых головок ЗУБР Профессионал ТБ-20 20 предметов 27647-H20_z01 удовлетворяет требованиям ГОСТов и международных стандартов. Имеет большой ресурс и сохраняет свои высокие свойства на протяжении всего срока службы. Применяется для работ с крепежом.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор торцовых головок ЗУБР ТБ-20, 20 предм., (1/2?), Профессионал (27647-H20) - по цене 4570 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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