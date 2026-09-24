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Струбцина DeWalt DWHT0-83195 купить с доставкой в Москве
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Струбцина DeWalt DWHT0-83195

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Струбцина DeWalt DWHT0-83195 - фото 2
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Струбцина DeWalt DWHT0-83195 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Струбцина
Материал рукояти
пластик
Расход губок
150
  • Струбцина DeWalt DWHT0-83195 - фото 1
  • Струбцина DeWalt DWHT0-83195 - фото 2
  • Струбцина DeWalt DWHT0-83195 - фото 3
  • Струбцина DeWalt DWHT0-83195 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722702
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип инструмента
Струбцина
Комплектация
инструмент, упаковка
Материал инструмента
сталь
Материал рукояти
пластик
Расход губок
150
Глубина зажима
83
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.1х0.23х0.04
Вес, кг.
1

Описание товара Струбцина DeWalt DWHT0-83195

Инструмент используется для столярно-слесарных работ, отличается долговечностью, прочностью и практичностью.



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Отзывы о товаре Струбцина DeWalt DWHT0-83195




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип инструмента
Струбцина
Комплектация
инструмент, упаковка
Материал инструмента
сталь
Материал рукояти
пластик
Расход губок
150
Глубина зажима
83
Страна производитель
Китай
Описание
Инструмент используется для столярно-слесарных работ, отличается долговечностью, прочностью и практичностью.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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