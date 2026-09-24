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Заклепочник усиленный двуручный KRAFTOOL GRAND-64, 3.2 - 6.4 мм, 520 мм, (311791) купить с доставкой в Москве
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Заклепочник усиленный двуручный KRAFTOOL GRAND-64, 3.2 - 6.4 мм, 520 мм, (311791)

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Заклепочник усиленный двуручный KRAFTOOL GRAND-64, 3.2 - 6.4 мм, 520 мм, (311791) - фото 1
Заклепочник усиленный двуручный KRAFTOOL GRAND-64, 3.2 - 6.4 мм, 520 мм, (311791) - фото 2
Заклепочник усиленный двуручный KRAFTOOL GRAND-64, 3.2 - 6.4 мм, 520 мм, (311791) - фото 3
Заклепочник усиленный двуручный KRAFTOOL GRAND-64, 3.2 - 6.4 мм, 520 мм, (311791) - фото 4
Заклепочник усиленный двуручный KRAFTOOL GRAND-64, 3.2 - 6.4 мм, 520 мм, (311791) - фото 5
Заклепочник усиленный двуручный KRAFTOOL GRAND-64, 3.2 - 6.4 мм, 520 мм, (311791) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Заклепочник
Материал рукояти
пластик
Тип зажима
рычажный
  • Заклепочник усиленный двуручный KRAFTOOL GRAND-64, 3.2 - 6.4 мм, 520 мм, (311791) - фото 1
  • Заклепочник усиленный двуручный KRAFTOOL GRAND-64, 3.2 - 6.4 мм, 520 мм, (311791) - фото 2
  • Заклепочник усиленный двуручный KRAFTOOL GRAND-64, 3.2 - 6.4 мм, 520 мм, (311791) - фото 3
  • Заклепочник усиленный двуручный KRAFTOOL GRAND-64, 3.2 - 6.4 мм, 520 мм, (311791) - фото 4
  • Заклепочник усиленный двуручный KRAFTOOL GRAND-64, 3.2 - 6.4 мм, 520 мм, (311791) - фото 5
  • Заклепочник усиленный двуручный KRAFTOOL GRAND-64, 3.2 - 6.4 мм, 520 мм, (311791) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 78 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721917
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Заклепочник усиленный двуручный KRAFTOOL GRAND-64, 3.2 - 6.4 мм, 520 мм, (311791)
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
Заклепочник, 1 шт; Съемные насадки, 3.2, 4.0, 4.8, 6.0, 6.4 мм, 5 шт; Накидной ключ, 12 мм, 1 шт; Контейнер для отработанных заклепок, 1 шт, документация, упаковка
Материал рукояти
пластик
Тип зажима
рычажный
Размер заклепок
3.2-6.4
Тип заклепок
Вытяжные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х17х4
Вес, кг.
1.96

Описание товара Заклепочник усиленный двуручный KRAFTOOL GRAND-64, 3.2 - 6.4 мм, 520 мм, (311791)

Усиленный двуручный заклепочник KRAFTOOL Grand-64 520 мм, 3.2 - 6.4 мм, 311791 выдерживает большие нагрузки и предназначен для установки заклепок из любых видов материалов при профессиональных и индустриальных работах. Применяется для установки нержавеющих, стальных и алюминиевых вытяжных заклепок.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Заклепочник усиленный двуручный KRAFTOOL GRAND-64, 3.2 - 6.4 мм, 520 мм, (311791)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
Заклепочник, 1 шт; Съемные насадки, 3.2, 4.0, 4.8, 6.0, 6.4 мм, 5 шт; Накидной ключ, 12 мм, 1 шт; Контейнер для отработанных заклепок, 1 шт, документация, упаковка
Материал рукояти
пластик
Тип зажима
рычажный
Размер заклепок
3.2-6.4
Тип заклепок
Вытяжные
Страна производитель
Китай
Описание
Усиленный двуручный заклепочник KRAFTOOL Grand-64 520 мм, 3.2 - 6.4 мм, 311791 выдерживает большие нагрузки и предназначен для установки заклепок из любых видов материалов при профессиональных и индустриальных работах. Применяется для установки нержавеющих, стальных и алюминиевых вытяжных заклепок.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Заклепочник усиленный двуручный KRAFTOOL GRAND-64, 3.2 - 6.4 мм, 520 мм, (311791) - по цене 4860 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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