Top.Mail.Ru
Тиски слесарные MIRAX 100 мм, (32471-10) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Тиски слесарные MIRAX 100 мм, (32471-10)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Тиски слесарные MIRAX 100 мм, (32471-10) - фото 1
Тиски слесарные MIRAX 100 мм, (32471-10) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Тиски
Ширина губок
100
Способ крепления
винты/болты
  • Тиски слесарные MIRAX 100 мм, (32471-10) - фото 1
  • Тиски слесарные MIRAX 100 мм, (32471-10) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 830 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719281
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Тиски слесарные MIRAX 100 мм, (32471-10)
1 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MIRAX
Тип инструмента
Тиски
Наковальня
Да
Материал основания
чугун
Поворотное основание
Да
Ширина губок
100
Способ крепления
винты/болты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х15х14
Вес, кг.
5.04

Описание товара Тиски слесарные MIRAX 100 мм, (32471-10)

Слесарные тиски MIRAX 100 мм 32471-10 - надежный инструмент с поворотным механизмом, обеспечивающим удобство при выполнении слесарных работ. Корпус изготовлен из высокопрочного чугуна, а губки из высокоуглеродистой стали. Модель выдержит высокие нагрузки. Изделие широко применяется на производствах, в различных слесарных мастерских, в частных хозяйствах и автосервисах.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Тиски слесарные MIRAX 100 мм, (32471-10)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MIRAX
Тип инструмента
Тиски
Наковальня
Да
Материал основания
чугун
Поворотное основание
Да
Ширина губок
100
Способ крепления
винты/болты
Страна производитель
Китай
Описание
Слесарные тиски MIRAX 100 мм 32471-10 - надежный инструмент с поворотным механизмом, обеспечивающим удобство при выполнении слесарных работ. Корпус изготовлен из высокопрочного чугуна, а губки из высокоуглеродистой стали. Модель выдержит высокие нагрузки. Изделие широко применяется на производствах, в различных слесарных мастерских, в частных хозяйствах и автосервисах.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тиски слесарные MIRAX 100 мм, (32471-10) - стоимость товара 1830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...