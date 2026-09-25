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Цельностальная кувалда с удлинённой обрезиненной рукояткой СИБИН 20132-4, 480 мм, 4 кг купить с доставкой в Москве
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Цельностальная кувалда с удлинённой обрезиненной рукояткой СИБИН 20132-4, 480 мм, 4 кг

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Цельностальная кувалда с удлинённой обрезиненной рукояткой СИБИН 20132-4, 480 мм, 4 кг - фото 1
Цельностальная кувалда с удлинённой обрезиненной рукояткой СИБИН 20132-4, 480 мм, 4 кг - фото 2
Цельностальная кувалда с удлинённой обрезиненной рукояткой СИБИН 20132-4, 480 мм, 4 кг - фото 3
Цельностальная кувалда с удлинённой обрезиненной рукояткой СИБИН 20132-4, 480 мм, 4 кг - фото 4
Цельностальная кувалда с удлинённой обрезиненной рукояткой СИБИН 20132-4, 480 мм, 4 кг - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
круглый
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
  • Цельностальная кувалда с удлинённой обрезиненной рукояткой СИБИН 20132-4, 480 мм, 4 кг - фото 1
  • Цельностальная кувалда с удлинённой обрезиненной рукояткой СИБИН 20132-4, 480 мм, 4 кг - фото 2
  • Цельностальная кувалда с удлинённой обрезиненной рукояткой СИБИН 20132-4, 480 мм, 4 кг - фото 3
  • Цельностальная кувалда с удлинённой обрезиненной рукояткой СИБИН 20132-4, 480 мм, 4 кг - фото 4
  • Цельностальная кувалда с удлинённой обрезиненной рукояткой СИБИН 20132-4, 480 мм, 4 кг - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 900 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742510
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Цельностальная кувалда с удлинённой обрезиненной рукояткой СИБИН 20132-4, 480 мм, 4 кг
1 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБИН
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
круглый
Тип сечения
круг
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
480
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
54х17х6
Вес, кг.
5.18

Описание товара Цельностальная кувалда с удлинённой обрезиненной рукояткой СИБИН 20132-4, 480 мм, 4 кг

Кувалда СИБИН 20132-4 (вес головы - 4 кг), предназначена для выполнения слесарных работ. Инструмент имеет цельностальную конструкцию и неразъемное сварное соединение кованой головы с рукояткой. Обрезиненная рукоятка из стали эргономической формы позволяет надёжно удерживать её в руке, что снижает отдачу при работе. У основания рукоятки имеется антивибрационное утолщение, а на конце рукоятки – специальное утолщение (для дополнительной защиты от выскальзывания).



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Отзывы о товаре Цельностальная кувалда с удлинённой обрезиненной рукояткой СИБИН 20132-4, 480 мм, 4 кг




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Характеристики
Бренд
СИБИН
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
круглый
Тип сечения
круг
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
480
Страна производитель
Россия
Описание
Кувалда СИБИН 20132-4 (вес головы - 4 кг), предназначена для выполнения слесарных работ. Инструмент имеет цельностальную конструкцию и неразъемное сварное соединение кованой головы с рукояткой. Обрезиненная рукоятка из стали эргономической формы позволяет надёжно удерживать её в руке, что снижает отдачу при работе. У основания рукоятки имеется антивибрационное утолщение, а на конце рукоятки – специальное утолщение (для дополнительной защиты от выскальзывания).


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Цельностальная кувалда с удлинённой обрезиненной рукояткой СИБИН 20132-4, 480 мм, 4 кг - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1900 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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