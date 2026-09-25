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Силовой разводной ключ Kraftool T-REX 27254-25, 250/43 мм купить с доставкой в Москве
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Силовой разводной ключ Kraftool T-REX 27254-25, 250/43 мм

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Силовой разводной ключ Kraftool T-REX 27254-25, 250/43 мм - фото 1
Силовой разводной ключ Kraftool T-REX 27254-25, 250/43 мм - фото 2
Силовой разводной ключ Kraftool T-REX 27254-25, 250/43 мм - фото 3
Силовой разводной ключ Kraftool T-REX 27254-25, 250/43 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Разводной ключ
Расход губок
43
  • Силовой разводной ключ Kraftool T-REX 27254-25, 250/43 мм - фото 1
  • Силовой разводной ключ Kraftool T-REX 27254-25, 250/43 мм - фото 2
  • Силовой разводной ключ Kraftool T-REX 27254-25, 250/43 мм - фото 3
  • Силовой разводной ключ Kraftool T-REX 27254-25, 250/43 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 740 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741997
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Силовой разводной ключ Kraftool T-REX 27254-25, 250/43 мм
1 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Разводной ключ
Материал инструмента
CrV
Расход губок
43
Длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х20х20
Вес, г.
480

Описание товара Силовой разводной ключ Kraftool T-REX 27254-25, 250/43 мм

Трёхсторонний захват - отсутствие люфта даже на скругленных гайках Изготовлен из высококачественной хромованадиевой стали Наклон губок в 15 град обеспечивает большее плечо при работе Широкий зев, шире зева стандартных ключей на 30~48% Защита рёбер гаек Идеальный захват гаек любого размера Сквозные отверстия в корпусе для снижения напряжения в корпусе, что увеличивает ресурс работы инструмента Увеличенная на 60% толщина рукояти обеспечивает удобный хват



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Отзывы о товаре Силовой разводной ключ Kraftool T-REX 27254-25, 250/43 мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Разводной ключ
Материал инструмента
CrV
Расход губок
43
Длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Описание
Трёхсторонний захват - отсутствие люфта даже на скругленных гайках Изготовлен из высококачественной хромованадиевой стали Наклон губок в 15 град обеспечивает большее плечо при работе Широкий зев, шире зева стандартных ключей на 30~48% Защита рёбер гаек Идеальный захват гаек любого размера Сквозные отверстия в корпусе для снижения напряжения в корпусе, что увеличивает ресурс работы инструмента Увеличенная на 60% толщина рукояти обеспечивает удобный хват


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Силовой разводной ключ Kraftool T-REX 27254-25, 250/43 мм – стоимость товара 1740 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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