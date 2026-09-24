Ножницы по металлу PIRANHA,усиленные,255 мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,двухкомп.рукоятки Gross (78351)
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Характеристики
Описание товара Ножницы по металлу PIRANHA,усиленные,255 мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,двухкомп.рукоятки Gross (78351)
Усиленные ножницы по металлу Gross PIRANHA 78351 длиной 255 мм, из стали CrMo, с двухкомпонентными рукоятками, предназначены для прямого и криволинейного правого реза по листовым заготовкам. Режут металл разных марок толщиной до 1,2 мм, а также нержавеющую сталь толщиной до 0,94 мм. Двойной рычажный механизм уменьшает нагрузку на руку, передавая при этом значительное усилие. Ножницы используются при проведении строительных, монтажных работ, будут полезны и в быту.
Преимущества
- Прочность — рабочие части из стали хромомолибденовой группы не деформируются при высоких нагрузках.
- Высокая режущая способность — лезвия закалены индукционными токами до твердости 60-62 HRC, поэтому успешно справляются с резкой листового металла.
- Защита от ржавчины — покрытые маслом рабочие части устойчивы к образованию коррозии, поэтому инструмент прослужит долго.
- Безопасность — блокировочный замок удерживает лезвия в сомкнутом положении во время хранения и транспортировки.
- Эргономичность — двухкомпонентные рукоятки удобно лежат в руке, а упоры препятствуют соскальзыванию пальцев на рабочую часть, поэтому ножницами комфортно работать.
- Удобное хранение и перемещение — за ушко на рукоятке инструмент можно подвешивать на инструментальный пояс или на крючок.
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Усиленные ножницы по металлу Gross PIRANHA 78351 длиной 255 мм, из стали CrMo, с двухкомпонентными рукоятками, предназначены для прямого и криволинейного правого реза по листовым заготовкам. Режут металл разных марок толщиной до 1,2 мм, а также нержавеющую сталь толщиной до 0,94 мм. Двойной рычажный механизм уменьшает нагрузку на руку, передавая при этом значительное усилие. Ножницы используются при проведении строительных, монтажных работ, будут полезны и в быту.
Преимущества
- Прочность — рабочие части из стали хромомолибденовой группы не деформируются при высоких нагрузках.
- Высокая режущая способность — лезвия закалены индукционными токами до твердости 60-62 HRC, поэтому успешно справляются с резкой листового металла.
- Защита от ржавчины — покрытые маслом рабочие части устойчивы к образованию коррозии, поэтому инструмент прослужит долго.
- Безопасность — блокировочный замок удерживает лезвия в сомкнутом положении во время хранения и транспортировки.
- Эргономичность — двухкомпонентные рукоятки удобно лежат в руке, а упоры препятствуют соскальзыванию пальцев на рабочую часть, поэтому ножницами комфортно работать.
- Удобное хранение и перемещение — за ушко на рукоятке инструмент можно подвешивать на инструментальный пояс или на крючок.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отзывы о товаре Ножницы по металлу PIRANHA,усиленные,255 мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,двухкомп.рукоятки Gross (78351)