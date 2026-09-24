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Ножницы по металлу PIRANHA,усиленные,255 мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,двухкомп.рукоятки Gross (78351) купить с доставкой в Москве
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Ножницы по металлу PIRANHA,усиленные,255 мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,двухкомп.рукоятки Gross (78351)

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Ножницы по металлу PIRANHA,усиленные,255 мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,двухкомп.рукоятки Gross (78351) - фото 1
Ножницы по металлу PIRANHA,усиленные,255 мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,двухкомп.рукоятки Gross (78351) - фото 2
Ножницы по металлу PIRANHA,усиленные,255 мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,двухкомп.рукоятки Gross (78351) - фото 3
Ножницы по металлу PIRANHA,усиленные,255 мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,двухкомп.рукоятки Gross (78351) - фото 4
Ножницы по металлу PIRANHA,усиленные,255 мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,двухкомп.рукоятки Gross (78351) - фото 5
Ножницы по металлу PIRANHA,усиленные,255 мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,двухкомп.рукоятки Gross (78351) - фото 6
Ножницы по металлу PIRANHA,усиленные,255 мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,двухкомп.рукоятки Gross (78351) - фото 7
Ножницы по металлу PIRANHA,усиленные,255 мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,двухкомп.рукоятки Gross (78351) - фото 8
Ножницы по металлу PIRANHA,усиленные,255 мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,двухкомп.рукоятки Gross (78351) - фото 9
Ножницы по металлу PIRANHA,усиленные,255 мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,двухкомп.рукоятки Gross (78351) - фото 10
Ножницы по металлу PIRANHA,усиленные,255 мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,двухкомп.рукоятки Gross (78351) - фото 11
Ножницы по металлу PIRANHA,усиленные,255 мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,двухкомп.рукоятки Gross (78351) - фото 12
Ножницы по металлу PIRANHA,усиленные,255 мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,двухкомп.рукоятки Gross (78351) - фото 13
Ножницы по металлу PIRANHA,усиленные,255 мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,двухкомп.рукоятки Gross (78351) - фото 14
Ножницы по металлу PIRANHA,усиленные,255 мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,двухкомп.рукоятки Gross (78351) - фото 15
Ножницы по металлу PIRANHA,усиленные,255 мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,двухкомп.рукоятки Gross (78351) - фото 16
Ножницы по металлу PIRANHA,усиленные,255 мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,двухкомп.рукоятки Gross (78351) - фото 17
Ножницы по металлу PIRANHA,усиленные,255 мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,двухкомп.рукоятки Gross (78351) - фото 18
Ножницы по металлу PIRANHA,усиленные,255 мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,двухкомп.рукоятки Gross (78351) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножницы
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Класс товара
профессиональный
  • Ножницы по металлу PIRANHA,усиленные,255 мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,двухкомп.рукоятки Gross (78351) - фото 1
  • Ножницы по металлу PIRANHA,усиленные,255 мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,двухкомп.рукоятки Gross (78351) - фото 2
  • Ножницы по металлу PIRANHA,усиленные,255 мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,двухкомп.рукоятки Gross (78351) - фото 3
  • Ножницы по металлу PIRANHA,усиленные,255 мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,двухкомп.рукоятки Gross (78351) - фото 4
  • Ножницы по металлу PIRANHA,усиленные,255 мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,двухкомп.рукоятки Gross (78351) - фото 5
  • Ножницы по металлу PIRANHA,усиленные,255 мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,двухкомп.рукоятки Gross (78351) - фото 6
  • Ножницы по металлу PIRANHA,усиленные,255 мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,двухкомп.рукоятки Gross (78351) - фото 7
  • Ножницы по металлу PIRANHA,усиленные,255 мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,двухкомп.рукоятки Gross (78351) - фото 8
  • Ножницы по металлу PIRANHA,усиленные,255 мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,двухкомп.рукоятки Gross (78351) - фото 9
  • Ножницы по металлу PIRANHA,усиленные,255 мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,двухкомп.рукоятки Gross (78351) - фото 10
  • Ножницы по металлу PIRANHA,усиленные,255 мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,двухкомп.рукоятки Gross (78351) - фото 11
  • Ножницы по металлу PIRANHA,усиленные,255 мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,двухкомп.рукоятки Gross (78351) - фото 12
  • Ножницы по металлу PIRANHA,усиленные,255 мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,двухкомп.рукоятки Gross (78351) - фото 13
  • Ножницы по металлу PIRANHA,усиленные,255 мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,двухкомп.рукоятки Gross (78351) - фото 14
  • Ножницы по металлу PIRANHA,усиленные,255 мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,двухкомп.рукоятки Gross (78351) - фото 15
  • Ножницы по металлу PIRANHA,усиленные,255 мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,двухкомп.рукоятки Gross (78351) - фото 16
  • Ножницы по металлу PIRANHA,усиленные,255 мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,двухкомп.рукоятки Gross (78351) - фото 17
  • Ножницы по металлу PIRANHA,усиленные,255 мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,двухкомп.рукоятки Gross (78351) - фото 18
  • Ножницы по металлу PIRANHA,усиленные,255 мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,двухкомп.рукоятки Gross (78351) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 760 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692868
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Ножницы по металлу PIRANHA,усиленные,255 мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,двухкомп.рукоятки Gross (78351)
1 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Ножницы
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые/правые
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Ножницы по металлу - 1 шт
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
255
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х9х3
Вес, г.
630

Описание товара Ножницы по металлу PIRANHA,усиленные,255 мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,двухкомп.рукоятки Gross (78351)

Усиленные ножницы по металлу Gross PIRANHA 78351 длиной 255 мм, из стали CrMo, с двухкомпонентными рукоятками, предназначены для прямого и криволинейного правого реза по листовым заготовкам. Режут металл разных марок толщиной до 1,2 мм, а также нержавеющую сталь толщиной до 0,94 мм. Двойной рычажный механизм уменьшает нагрузку на руку, передавая при этом значительное усилие. Ножницы используются при проведении строительных, монтажных работ, будут полезны и в быту.

Преимущества

  • Прочность — рабочие части из стали хромомолибденовой группы не деформируются при высоких нагрузках.
  • Высокая режущая способность — лезвия закалены индукционными токами до твердости 60-62 HRC, поэтому успешно справляются с резкой листового металла.
  • Защита от ржавчины — покрытые маслом рабочие части устойчивы к образованию коррозии, поэтому инструмент прослужит долго.
  • Безопасность — блокировочный замок удерживает лезвия в сомкнутом положении во время хранения и транспортировки.
  • Эргономичность — двухкомпонентные рукоятки удобно лежат в руке, а упоры препятствуют соскальзыванию пальцев на рабочую часть, поэтому ножницами комфортно работать.
  • Удобное хранение и перемещение — за ушко на рукоятке инструмент можно подвешивать на инструментальный пояс или на крючок.



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Отзывы о товаре Ножницы по металлу PIRANHA,усиленные,255 мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,двухкомп.рукоятки Gross (78351)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Ножницы
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые/правые
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Ножницы по металлу - 1 шт
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
255
Страна производитель
Китай
Описание

Усиленные ножницы по металлу Gross PIRANHA 78351 длиной 255 мм, из стали CrMo, с двухкомпонентными рукоятками, предназначены для прямого и криволинейного правого реза по листовым заготовкам. Режут металл разных марок толщиной до 1,2 мм, а также нержавеющую сталь толщиной до 0,94 мм. Двойной рычажный механизм уменьшает нагрузку на руку, передавая при этом значительное усилие. Ножницы используются при проведении строительных, монтажных работ, будут полезны и в быту.

Преимущества

  • Прочность — рабочие части из стали хромомолибденовой группы не деформируются при высоких нагрузках.
  • Высокая режущая способность — лезвия закалены индукционными токами до твердости 60-62 HRC, поэтому успешно справляются с резкой листового металла.
  • Защита от ржавчины — покрытые маслом рабочие части устойчивы к образованию коррозии, поэтому инструмент прослужит долго.
  • Безопасность — блокировочный замок удерживает лезвия в сомкнутом положении во время хранения и транспортировки.
  • Эргономичность — двухкомпонентные рукоятки удобно лежат в руке, а упоры препятствуют соскальзыванию пальцев на рабочую часть, поэтому ножницами комфортно работать.
  • Удобное хранение и перемещение — за ушко на рукоятке инструмент можно подвешивать на инструментальный пояс или на крючок.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножницы по металлу PIRANHA,усиленные,255 мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,двухкомп.рукоятки Gross (78351) - купить по цене 1760 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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