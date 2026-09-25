Top.Mail.Ru
Прямые удлинённые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, 290 мм купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Прямые удлинённые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, 290 мм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Прямые удлинённые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, 290 мм - фото 1
Прямые удлинённые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, 290 мм - фото 2
Прямые удлинённые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, 290 мм - фото 3
Прямые удлинённые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, 290 мм - фото 4
Прямые удлинённые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, 290 мм - фото 5
Прямые удлинённые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, 290 мм - фото 6
Прямые удлинённые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, 290 мм - фото 7
Прямые удлинённые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, 290 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Класс товара
профессиональный
  • Прямые удлинённые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, 290 мм - фото 1
  • Прямые удлинённые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, 290 мм - фото 2
  • Прямые удлинённые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, 290 мм - фото 3
  • Прямые удлинённые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, 290 мм - фото 4
  • Прямые удлинённые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, 290 мм - фото 5
  • Прямые удлинённые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, 290 мм - фото 6
  • Прямые удлинённые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, 290 мм - фото 7
  • Прямые удлинённые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, 290 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 750 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742390
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Прямые удлинённые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, 290 мм
1 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые
Класс товара
профессиональный
Материал губок
CrMo
Длина, мм
290
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х29х26
Вес, г.
470

Описание товара Прямые удлинённые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, 290 мм

Откройте для себя мощь и точность с ножницами по металлу KRAFTOOL "Alligator"! Эти прямые удлинённые ножницы длиной 290 мм выполнены из высококачественного хром-молибденового сплава (Cr-Mo), что обеспечивает их долговечность и устойчивость к износу. Сатинированное покрытие гарантирует отменное скольжение и защиту от коррозии. Двухкомпонентные рукоятки обеспечивают комфорт и надёжный захват. Ножницы идеально подходят для резки холоднокатаной стали толщиной до 1.2 мм и нержавеющей стали до 0.8 мм. Вес — всего 0.467 кг. Надёжный инструмент для профессионалов!



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Прямые удлинённые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, 290 мм




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые
Класс товара
профессиональный
Материал губок
CrMo
Длина, мм
290
Страна производитель
Китай
Описание
Откройте для себя мощь и точность с ножницами по металлу KRAFTOOL "Alligator"! Эти прямые удлинённые ножницы длиной 290 мм выполнены из высококачественного хром-молибденового сплава (Cr-Mo), что обеспечивает их долговечность и устойчивость к износу. Сатинированное покрытие гарантирует отменное скольжение и защиту от коррозии. Двухкомпонентные рукоятки обеспечивают комфорт и надёжный захват. Ножницы идеально подходят для резки холоднокатаной стали толщиной до 1.2 мм и нержавеющей стали до 0.8 мм. Вес — всего 0.467 кг. Надёжный инструмент для профессионалов!


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Прямые удлинённые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, 290 мм – стоимость товара 1750 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...