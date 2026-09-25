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Усиленный двуручный заклепочник Stayer HERCULES-64 3106_z01, 3,2 - 6,4 мм купить с доставкой в Москве
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Усиленный двуручный заклепочник Stayer HERCULES-64 3106_z01, 3,2 - 6,4 мм

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Усиленный двуручный заклепочник Stayer HERCULES-64 3106_z01, 3,2 - 6,4 мм - фото 1
Усиленный двуручный заклепочник Stayer HERCULES-64 3106_z01, 3,2 - 6,4 мм - фото 2
Усиленный двуручный заклепочник Stayer HERCULES-64 3106_z01, 3,2 - 6,4 мм - фото 3
Усиленный двуручный заклепочник Stayer HERCULES-64 3106_z01, 3,2 - 6,4 мм - фото 4
Усиленный двуручный заклепочник Stayer HERCULES-64 3106_z01, 3,2 - 6,4 мм - фото 5
Усиленный двуручный заклепочник Stayer HERCULES-64 3106_z01, 3,2 - 6,4 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Заклепочник
Материал рукояти
пластик
Тип зажима
рычажный
  • Усиленный двуручный заклепочник Stayer HERCULES-64 3106_z01, 3,2 - 6,4 мм - фото 1
  • Усиленный двуручный заклепочник Stayer HERCULES-64 3106_z01, 3,2 - 6,4 мм - фото 2
  • Усиленный двуручный заклепочник Stayer HERCULES-64 3106_z01, 3,2 - 6,4 мм - фото 3
  • Усиленный двуручный заклепочник Stayer HERCULES-64 3106_z01, 3,2 - 6,4 мм - фото 4
  • Усиленный двуручный заклепочник Stayer HERCULES-64 3106_z01, 3,2 - 6,4 мм - фото 5
  • Усиленный двуручный заклепочник Stayer HERCULES-64 3106_z01, 3,2 - 6,4 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 740 руб. 
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В наличии
Код товара: 742148
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Усиленный двуручный заклепочник Stayer HERCULES-64 3106_z01, 3,2 - 6,4 мм
1 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
Заклепочник, съемные насадки, накидной ключ
Материал рукояти
пластик
Тип зажима
рычажный
Размер заклепок
3.2, 4.0, 4.8, 6.4 мм
Тип заклепок
Вытяжные
Материал заклепок
алюминий
Длина, мм
530
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х36х24
Вес, кг.
1.95

Описание товара Усиленный двуручный заклепочник Stayer HERCULES-64 3106_z01, 3,2 - 6,4 мм

Усиленный двуручный заклепочник STAYER Professional HERCULES-64 3106_z01 используется для профессиональных работ по монтажу заклепок из алюминия. Изделие имеет прочный металлический корпус высокой надежности. Конструкцией предусмотрена регулировка усилия вытягивания заклепки для удобства эксплуатации. Монтаж заклепок производится с минимальным усилием благодаря двухрычажной конструкции. Эргономичные накладки на рукояти комфортны при работе двумя руками.



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Отзывы о товаре Усиленный двуручный заклепочник Stayer HERCULES-64 3106_z01, 3,2 - 6,4 мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
Заклепочник, съемные насадки, накидной ключ
Материал рукояти
пластик
Тип зажима
рычажный
Размер заклепок
3.2, 4.0, 4.8, 6.4 мм
Тип заклепок
Вытяжные
Материал заклепок
алюминий
Длина, мм
530
Страна производитель
Китай
Описание
Усиленный двуручный заклепочник STAYER Professional HERCULES-64 3106_z01 используется для профессиональных работ по монтажу заклепок из алюминия. Изделие имеет прочный металлический корпус высокой надежности. Конструкцией предусмотрена регулировка усилия вытягивания заклепки для удобства эксплуатации. Монтаж заклепок производится с минимальным усилием благодаря двухрычажной конструкции. Эргономичные накладки на рукояти комфортны при работе двумя руками.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Усиленный двуручный заклепочник Stayer HERCULES-64 3106_z01, 3,2 - 6,4 мм - этот товар вы можете купить по цене 1740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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