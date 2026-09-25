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Разводной ключ Stayer MAXFORCE 2725-37, 375/43 мм купить с доставкой в Москве
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Разводной ключ Stayer MAXFORCE 2725-37, 375/43 мм

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Разводной ключ Stayer MAXFORCE 2725-37, 375/43 мм - фото 1
Разводной ключ Stayer MAXFORCE 2725-37, 375/43 мм - фото 2
Разводной ключ Stayer MAXFORCE 2725-37, 375/43 мм - фото 3
Разводной ключ Stayer MAXFORCE 2725-37, 375/43 мм - фото 4
Разводной ключ Stayer MAXFORCE 2725-37, 375/43 мм - фото 5
Разводной ключ Stayer MAXFORCE 2725-37, 375/43 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Разводной ключ
Класс товара
бытовой
Расход губок
43
  • Разводной ключ Stayer MAXFORCE 2725-37, 375/43 мм - фото 1
  • Разводной ключ Stayer MAXFORCE 2725-37, 375/43 мм - фото 2
  • Разводной ключ Stayer MAXFORCE 2725-37, 375/43 мм - фото 3
  • Разводной ключ Stayer MAXFORCE 2725-37, 375/43 мм - фото 4
  • Разводной ключ Stayer MAXFORCE 2725-37, 375/43 мм - фото 5
  • Разводной ключ Stayer MAXFORCE 2725-37, 375/43 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742423
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Разводной ключ Stayer MAXFORCE 2725-37, 375/43 мм
1 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип инструмента
Разводной ключ
Класс товара
бытовой
Материал инструмента
инструментальная сталь
Расход губок
43
Длина, мм
375
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х25х20
Вес, кг.
1.54

Описание товара Разводной ключ Stayer MAXFORCE 2725-37, 375/43 мм

Разводной ключ Stayer MAX-Force, 375 / 43 мм, 2725-37 имеет оптимальные пропорции, которые позволяют работать с крупным крепежом. Дополнительные ребра жесткости на рукоятке исключают изгибание инструмента во время вращения крепежа.



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Отзывы о товаре Разводной ключ Stayer MAXFORCE 2725-37, 375/43 мм




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип инструмента
Разводной ключ
Класс товара
бытовой
Материал инструмента
инструментальная сталь
Расход губок
43
Длина, мм
375
Страна производитель
Китай
Описание
Разводной ключ Stayer MAX-Force, 375 / 43 мм, 2725-37 имеет оптимальные пропорции, которые позволяют работать с крупным крепежом. Дополнительные ребра жесткости на рукоятке исключают изгибание инструмента во время вращения крепежа.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Разводной ключ Stayer MAXFORCE 2725-37, 375/43 мм - стоимость товара 1800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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