Ножницы KRAFTOOL BULLDOG, 250 мм, многофункциональные прямые технические (23203)
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Характеристики
Описание товара Ножницы KRAFTOOL BULLDOG, 250 мм, многофункциональные прямые технические (23203)
Ножницы KRAFTOOL BULLDOG, 250 мм, многофункциональные прямые технические (23203) Применяются для всех видов хозяйственных работ. Пригодны для реза толстых, сложных материалов, таких как: дерево (тонкие ветки, штифты), садовые и комнатные растения, картон, веревки, канаты, жгуты проводов с жилами из цветных металлов, а так же незаменимы на кухне. Встроенный переключатель для регулировки ручки под необходимый размер хвата. Встроенные кусачки для проволоки и троса. Возможность правого реза благодаря изогнутым лезвиям. Специальная многоуровневая процедура заточки обеспечивает плавный, точный рез с минимальными усилиями. Изготовлены из нержавеющей стали. Лезвия закалены до твердости 55 HRC, поэтому дольше сохраняют остроту и выдерживают высокие нагрузки. Утолщённое лезвие для прямолинейного реза толстых материалов. Возможность регулировки смыкания лезвий во время работы при помощи специального болта.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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