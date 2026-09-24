Top.Mail.Ru
Ножницы KRAFTOOL BULLDOG, 250 мм, многофункциональные прямые технические (23203) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ножницы KRAFTOOL BULLDOG, 250 мм, многофункциональные прямые технические (23203)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ножницы KRAFTOOL BULLDOG, 250 мм, многофункциональные прямые технические (23203) - фото 1
Ножницы KRAFTOOL BULLDOG, 250 мм, многофункциональные прямые технические (23203) - фото 2
Ножницы KRAFTOOL BULLDOG, 250 мм, многофункциональные прямые технические (23203) - фото 3
Ножницы KRAFTOOL BULLDOG, 250 мм, многофункциональные прямые технические (23203) - фото 4
Ножницы KRAFTOOL BULLDOG, 250 мм, многофункциональные прямые технические (23203) - фото 5
Ножницы KRAFTOOL BULLDOG, 250 мм, многофункциональные прямые технические (23203) - фото 6
Ножницы KRAFTOOL BULLDOG, 250 мм, многофункциональные прямые технические (23203) - фото 7
Ножницы KRAFTOOL BULLDOG, 250 мм, многофункциональные прямые технические (23203) - фото 8
Ножницы KRAFTOOL BULLDOG, 250 мм, многофункциональные прямые технические (23203) - фото 9
Ножницы KRAFTOOL BULLDOG, 250 мм, многофункциональные прямые технические (23203) - фото 10
Ножницы KRAFTOOL BULLDOG, 250 мм, многофункциональные прямые технические (23203) - фото 11
Ножницы KRAFTOOL BULLDOG, 250 мм, многофункциональные прямые технические (23203) - фото 12
Ножницы KRAFTOOL BULLDOG, 250 мм, многофункциональные прямые технические (23203) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножницы универсальные
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Материал рукояти
пластик
  • Ножницы KRAFTOOL BULLDOG, 250 мм, многофункциональные прямые технические (23203) - фото 1
  • Ножницы KRAFTOOL BULLDOG, 250 мм, многофункциональные прямые технические (23203) - фото 2
  • Ножницы KRAFTOOL BULLDOG, 250 мм, многофункциональные прямые технические (23203) - фото 3
  • Ножницы KRAFTOOL BULLDOG, 250 мм, многофункциональные прямые технические (23203) - фото 4
  • Ножницы KRAFTOOL BULLDOG, 250 мм, многофункциональные прямые технические (23203) - фото 5
  • Ножницы KRAFTOOL BULLDOG, 250 мм, многофункциональные прямые технические (23203) - фото 6
  • Ножницы KRAFTOOL BULLDOG, 250 мм, многофункциональные прямые технические (23203) - фото 7
  • Ножницы KRAFTOOL BULLDOG, 250 мм, многофункциональные прямые технические (23203) - фото 8
  • Ножницы KRAFTOOL BULLDOG, 250 мм, многофункциональные прямые технические (23203) - фото 9
  • Ножницы KRAFTOOL BULLDOG, 250 мм, многофункциональные прямые технические (23203) - фото 10
  • Ножницы KRAFTOOL BULLDOG, 250 мм, многофункциональные прямые технические (23203) - фото 11
  • Ножницы KRAFTOOL BULLDOG, 250 мм, многофункциональные прямые технические (23203) - фото 12
  • Ножницы KRAFTOOL BULLDOG, 250 мм, многофункциональные прямые технические (23203) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 760 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697242
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ножницы KRAFTOOL BULLDOG, 250 мм, многофункциональные прямые технические (23203)
1 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Ножницы универсальные
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Комплектация
ножницы, упаковка
Материал основания
сталь
Материал рукояти
пластик
Обрезиненная ручка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х12х3
Вес, г.
230

Описание товара Ножницы KRAFTOOL BULLDOG, 250 мм, многофункциональные прямые технические (23203)

Ножницы KRAFTOOL BULLDOG, 250 мм, многофункциональные прямые технические (23203) Применяются для всех видов хозяйственных работ. Пригодны для реза толстых, сложных материалов, таких как: дерево (тонкие ветки, штифты), садовые и комнатные растения, картон, веревки, канаты, жгуты проводов с жилами из цветных металлов, а так же незаменимы на кухне. Встроенный переключатель для регулировки ручки под необходимый размер хвата. Встроенные кусачки для проволоки и троса. Возможность правого реза благодаря изогнутым лезвиям. Специальная многоуровневая процедура заточки обеспечивает плавный, точный рез с минимальными усилиями. Изготовлены из нержавеющей стали. Лезвия закалены до твердости 55 HRC, поэтому дольше сохраняют остроту и выдерживают высокие нагрузки. Утолщённое лезвие для прямолинейного реза толстых материалов. Возможность регулировки смыкания лезвий во время работы при помощи специального болта.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ножницы KRAFTOOL BULLDOG, 250 мм, многофункциональные прямые технические (23203)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Ножницы универсальные
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Комплектация
ножницы, упаковка
Материал основания
сталь
Материал рукояти
пластик
Обрезиненная ручка
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ножницы KRAFTOOL BULLDOG, 250 мм, многофункциональные прямые технические (23203) Применяются для всех видов хозяйственных работ. Пригодны для реза толстых, сложных материалов, таких как: дерево (тонкие ветки, штифты), садовые и комнатные растения, картон, веревки, канаты, жгуты проводов с жилами из цветных металлов, а так же незаменимы на кухне. Встроенный переключатель для регулировки ручки под необходимый размер хвата. Встроенные кусачки для проволоки и троса. Возможность правого реза благодаря изогнутым лезвиям. Специальная многоуровневая процедура заточки обеспечивает плавный, точный рез с минимальными усилиями. Изготовлены из нержавеющей стали. Лезвия закалены до твердости 55 HRC, поэтому дольше сохраняют остроту и выдерживают высокие нагрузки. Утолщённое лезвие для прямолинейного реза толстых материалов. Возможность регулировки смыкания лезвий во время работы при помощи специального болта.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножницы KRAFTOOL BULLDOG, 250 мм, многофункциональные прямые технические (23203) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1760 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...