Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MB2 25л. 900Вт, черная

Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MB2 — компактный прибор в черном корпусе, выполненный в лаконичном стиле для простой интеграции в кухонный гарнитур. Прямые линии фасада и минималистичная панель удачно сочетаются с современными шкафами, а размеры корпуса позволяют встраивать устройство в стандартную нишу без лишней подгонки. Ниша для монтажа рассчитана с запасом, что упрощает установку и обеспечивает достаточный приток воздуха для охлаждения. Рабочая камера из нержавеющей стали объемом 25 литров рассчитана на повседневное использование семьей. Внутреннее покрытие устойчиво к истиранию и легче очищается от брызг жира по сравнению с эмалью, поэтому поддерживать чистоту удобнее. Поворотное стеклянное блюдо диаметром 31,5 см вмещает большие тарелки и формы, а дополнительная решетка предоставляет возможность использования двух уровней. В приборе сочетаются микроволны и кварцевый гриль, что даёт гибкость при приготовлении. Мощность микроволн до 900 Вт и регулировка в диапазоне пяти уровней позволяют мягко разогревать, постепенно готовить или быстро доводить до нужной температуры. Кварцевый нагреватель обеспечивает равномерное подрумянивание сверху, поэтому блюда получают золотистую корочку без пересушивания внутренней части. Для простоты приготовления предусмотрены автоматические программы — восемь режимов готовки и четыре режима размораживания. Такие опции подбирают время и мощность воздействия по типу продукта, что сокращает риски ошибок и экономит время. Цифровой дисплей в сочетании с электронным управлением и сенсорными переключателями делает настройку интуитивно понятной и позволяет легко контролировать таймер. Безопасность и долговечность обеспечены конструктивно: есть защитное отключение при неправильной эксплуатации и система тангенциального охлаждения, отводящая тепло, чтобы соседние шкафы и электроника не перегревались. Дверца с кнопочным открыванием и левым упором обеспечивает удобный доступ к камере, а встроенная подсветка делает процесс контроля за блюдом простым. Технические параметры удобны при планировании кухни: внешние габариты 38,2?59,4?38,8 см и рекомендованные размеры ниши помогают избежать ошибок при встраивании. Длина сетевого кабеля 130 см облегчает подключение к розетке без удлинителей, а вес около 20 кг и напряжение 220-240 В характерны для стационарных кухонных приборов. Частота 50/60 Гц обеспечивает стабильную работу в разных электросетях. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети