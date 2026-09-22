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Материнская плата MSI H810M GAMING WIFI6E купить с доставкой в Москве
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Материнская плата MSI H810M GAMING WIFI6E

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Материнская плата MSI H810M GAMING WIFI6E - фото 1
Материнская плата MSI H810M GAMING WIFI6E - фото 2
Материнская плата MSI H810M GAMING WIFI6E - фото 3
Материнская плата MSI H810M GAMING WIFI6E - фото 4
Материнская плата MSI H810M GAMING WIFI6E - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel H810
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата MSI H810M GAMING WIFI6E - фото 1
  • Материнская плата MSI H810M GAMING WIFI6E - фото 2
  • Материнская плата MSI H810M GAMING WIFI6E - фото 3
  • Материнская плата MSI H810M GAMING WIFI6E - фото 4
  • Материнская плата MSI H810M GAMING WIFI6E - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718741
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Характеристики

Бренд
MSI
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel H810
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Размеры в упаковке, см
28х26х6
Вес, кг.
1.12

Описание товара Материнская плата MSI H810M GAMING WIFI6E

Материнская плата MSI H810M GAMING WIFI6E – это уникальное сочетание функциональности и стильного дизайна. Эта компактная модель в форм-факторе micro-ATX с лаконичным черным оформлением и игровыми акцентами идеально впишется в любой современный корпус. Удобное управление Материнская плата оснащена интуитивно понятным UEFI BIOS с режимами EZ и Advanced, позволяющими быстро настроить систему даже начинающему пользователю. Возможность обновления BIOS без процессора и поддержка XMP-профилей делают настройку ещё удобнее. Широкие возможности подключения Поддержка оперативной памяти DDR5 до 128 ГБ с частотой до 6400 МГц (OC) обеспечивает высокую производительность в любых задачах. Наличие одного разъема PCIe 4.0 x16 позволяет установить современные видеокарты, а слот PCIe 3.0 x1 даёт возможность расширения функционала. Хранение и скорость Плата оснащена одним высокоскоростным разъёмом M.2 PCIe 4.0 x4 для NVMe SSD и четырьмя портами SATA III. Это позволяет собрать систему с мгновенным откликом и большим объемом хранилища. Сетевые и беспроводные технологии Встроенный контроллер 2.5G LAN обеспечивает стабильное и быстрое проводное подключение, а Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 гарантируют высокую скорость и низкую задержку при беспроводной передаче данных. Звук и мультимедиа Аудиокодек Realtek ALC897 поддерживает 7.1-канальный звук с чистым и насыщенным звучанием. HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1 позволяют подключать современные мониторы с высоким разрешением. Практичность и надёжность Плата оборудована современными системами охлаждения, включая радиатор для M.2 и зону VRM. Съемные антенны, удобные защёлки для видеокарт и модулей памяти, а также фирменная утилита MSI Center обеспечивают простоту сборки и эксплуатации.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI H810M GAMING WIFI6E




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Характеристики
Бренд
MSI
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel H810
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Описание
Материнская плата MSI H810M GAMING WIFI6E – это уникальное сочетание функциональности и стильного дизайна. Эта компактная модель в форм-факторе micro-ATX с лаконичным черным оформлением и игровыми акцентами идеально впишется в любой современный корпус. Удобное управление Материнская плата оснащена интуитивно понятным UEFI BIOS с режимами EZ и Advanced, позволяющими быстро настроить систему даже начинающему пользователю. Возможность обновления BIOS без процессора и поддержка XMP-профилей делают настройку ещё удобнее. Широкие возможности подключения Поддержка оперативной памяти DDR5 до 128 ГБ с частотой до 6400 МГц (OC) обеспечивает высокую производительность в любых задачах. Наличие одного разъема PCIe 4.0 x16 позволяет установить современные видеокарты, а слот PCIe 3.0 x1 даёт возможность расширения функционала. Хранение и скорость Плата оснащена одним высокоскоростным разъёмом M.2 PCIe 4.0 x4 для NVMe SSD и четырьмя портами SATA III. Это позволяет собрать систему с мгновенным откликом и большим объемом хранилища. Сетевые и беспроводные технологии Встроенный контроллер 2.5G LAN обеспечивает стабильное и быстрое проводное подключение, а Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 гарантируют высокую скорость и низкую задержку при беспроводной передаче данных. Звук и мультимедиа Аудиокодек Realtek ALC897 поддерживает 7.1-канальный звук с чистым и насыщенным звучанием. HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1 позволяют подключать современные мониторы с высоким разрешением. Практичность и надёжность Плата оборудована современными системами охлаждения, включая радиатор для M.2 и зону VRM. Съемные антенны, удобные защёлки для видеокарт и модулей памяти, а также фирменная утилита MSI Center обеспечивают простоту сборки и эксплуатации.


Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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Отзывы


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