Материнская плата MSI H810M GAMING WIFI6E
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Характеристики
Описание товара Материнская плата MSI H810M GAMING WIFI6E
Материнская плата MSI H810M GAMING WIFI6E – это уникальное сочетание функциональности и стильного дизайна. Эта компактная модель в форм-факторе micro-ATX с лаконичным черным оформлением и игровыми акцентами идеально впишется в любой современный корпус. Удобное управление Материнская плата оснащена интуитивно понятным UEFI BIOS с режимами EZ и Advanced, позволяющими быстро настроить систему даже начинающему пользователю. Возможность обновления BIOS без процессора и поддержка XMP-профилей делают настройку ещё удобнее. Широкие возможности подключения Поддержка оперативной памяти DDR5 до 128 ГБ с частотой до 6400 МГц (OC) обеспечивает высокую производительность в любых задачах. Наличие одного разъема PCIe 4.0 x16 позволяет установить современные видеокарты, а слот PCIe 3.0 x1 даёт возможность расширения функционала. Хранение и скорость Плата оснащена одним высокоскоростным разъёмом M.2 PCIe 4.0 x4 для NVMe SSD и четырьмя портами SATA III. Это позволяет собрать систему с мгновенным откликом и большим объемом хранилища. Сетевые и беспроводные технологии Встроенный контроллер 2.5G LAN обеспечивает стабильное и быстрое проводное подключение, а Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 гарантируют высокую скорость и низкую задержку при беспроводной передаче данных. Звук и мультимедиа Аудиокодек Realtek ALC897 поддерживает 7.1-канальный звук с чистым и насыщенным звучанием. HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1 позволяют подключать современные мониторы с высоким разрешением. Практичность и надёжность Плата оборудована современными системами охлаждения, включая радиатор для M.2 и зону VRM. Съемные антенны, удобные защёлки для видеокарт и модулей памяти, а также фирменная утилита MSI Center обеспечивают простоту сборки и эксплуатации.
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